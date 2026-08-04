В сауну с 22-летним юношей: неузнаваемая Жанна Агузарова ошарашила отдыхом с молодым фаворитом

Главная инопланетянка отечественной эстрады, привыкшая вести скрытный образ жизни, неожиданно попалась на глаза публике в компании юного красавчика.



61-летняя эпатажная королева советского и российского рок-н-ролла Жанна Агузарова давно заслужила статус самой загадочной и недосягаемой звезды. Певица практически не дает интервью, крайне редко появляется на светских мероприятиях и прячет свою личную жизнь за семью печатями. Однако даже "марсианской" певице время от времени требуется земной отдых в приятной и молодой компании.

На днях легендарную артистку засекли в одном из фешенебельных загородных отелей. Причем коротала теплые деньки исполнительница хита "Желтые ботинки" не в одиночестве, а под ручку с обаятельным спутником, который годится ей во внуки. Избранником и спутником звезды оказался 22-летний юноша по имени Даниил Онищенко.

Как выяснили журналисты, юный фаворит певицы — творческая натура. Ранее Даниил пробовал свои силы в журналистике, работая в одном из петербургских изданий. Сейчас парень активно развивает личный блог и профессионально увлекается аналоговой съемкой, фотографируя звезд эстрады и светских персонажей на пленочную камеру. Судя по всему, именно на почве любви к искусству, фотографии и эпатажу 61-летняя Агузарова и нашла общий язык с юным петербуржцем.

Парочка провела в загородном комплексе три незабываемых дня, наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и спа-процедурами. По словам очевидцев, Жанна Хасановна вела себя крайне сдержанно, но не упустила возможности полноценно оздоровиться.

"Жанна была очень вежлива с персоналом, но от совместных фотографий с постояльцами категорически отказывалась. Отдыхала у нас три дня, активно посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась еще какими-то оздоровительными и омолаживающими услугами", — откровенно поделилась деталями отдыха звезды одна из гостий отеля.

Постояльцы отеля также отметили, что, несмотря на прошедшие годы и многочисленные слухи о неудачных пластических операциях, Агузарова продолжает удерживать свой эпатажный стиль. Артистка выглядит бодро, подтянуто и наотрез отказывается стареть. А присутствие рядом 22-летнего творческого спутника, очевидно, лишь добавляет легендарной певице энергии, вдохновения и молодости.