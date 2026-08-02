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Воскресенье 2 августа

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Ни в коем случае не засыпайте так: опасный вечерний ритуал заставит забыть даже свое имя

Ни в коем случае не засыпайте так: опасный вечерний ритуал заставит забыть даже свое имя
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Привычка, которую миллионы людей считают лучшим способом расслабиться, на самом деле наносит сокрушительный удар по нашему интеллекту.

Ни в коем случае не засыпайте так, как привыкли делать годами, иначе вы рискуете столкнуться с опасными провалами в памяти. Засыпать под тихий бубнеж телевизора, забавные ролики в социальных сетях или любимый сериал стало для современного человека не просто привычкой, а настоящей нормой жизни. Многим кажется, что фоновый шум помогает быстрее отключиться от дневной суеты и погрузиться в царство Морфея. Однако ученые бьют тревогу: эта, казалось бы, безобидная традиция превращает наш мозг в жертву скрытого истощения.

Эксперимент научного мира

Исследователи решили детально проверить, как случайные звуки во время ночного отдыха влияют на когнитивные способности человека. В ходе эксперимента участникам предложили в течение дня запомнить точное расположение различных предметов. Задание требовало максимальной концентрации и активной работы нейронных сетей.

Наступила ночь. Часть добровольцев погрузилась в сон в абсолютной тишине, тогда как для второй группы ученые включали едва слышные, нерегулярные щелчки — имитацию работающего телевизора или шума от видеороликов.

Скрытый разрушитель глубокой фазы

Результаты научного тестирования после пробуждения шокировали даже самих авторов эксперимента. Добровольцы, спавшие под фоновые звуки, справились с повторным тестом на память значительно хуже тех, кто отдыхал в полной тишине. Сстереть свежие воспоминания удалось абсолютно незаметно.

Самое коварное заключается в том, что испытуемые практически не просыпались ночью. Общая продолжительность их сна внешне никак не изменилась — люди искренне считали, что отлично выспались. Однако специальное оборудование зафиксировало опасные изменения внутри самой структуры ночного отдыха.

Провал гиппокампа: память под угрозой

Едва слышный фоновый шум жестоко урезал именно фазу глубокого сна. Мозговые приборы показали, что важнейшие медленные волны, возникающие в этот период, стали критически слабыми и редкими.

А ведь именно в моменты глубокого погружения наш гиппокамп — главный центр хранения информации — начинает свою незаметную, но ключевую работу. Он бережно переносит полученные за день знания и впечатления из кратковременного хранилища в долговременную память. Когда в комнате бубнит телевизор или шумит гаджет, гиппокамп просто не получает нужного сигнала и дает фатальный сбой.

Как спасти свой интеллект

В результате человек, регулярно засыпающий под фоновые видео, просыпается с рассеянным вниманием, сниженной продуктивностью и неприятными провалами в памяти. Со временем этот процесс может привести к ускоренному старению нейронных связей и серьезному падению умственных способностей.

Медики настоятельно рекомендуют безжалостно избавиться от привычки оставлять технику включенной на ночь. Если вам трудно засыпать в абсолютной тишине, обязательно используйте таймер автоотключения на телевизоре или смартфоне. Защитите свой сон, пока разрушительные процессы не стали необратимыми.

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2 августа 2026, 15:03
Фото: magnific.com
"Макс" / "Ловцы снов"✓ Надежный источник

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