Прочь морщины и старение: раскрыт тайный ритуал 4 августа, который подарит женщинам вечную молодость

Древняя магия наших предков, способная стереть с лица следы увядания за считанные минуты, снова становится главной сенсацией этого лета.



Во вторник, 4 августа, наступает один из самых загадочных и энергонасыщенных дней года — день Святой Марии Магдалины, более известный в народном календаре как Марья Ягодница или Мария Сладница. Именно в эту дату, по заверениям знатоков древних обрядов, открывается уникальный коридор возможностей для женщин, мечтающих вернуть гладкость кожи, свежесть и девичью привлекательность.

Магия серебряной воды и эликсир молодости

Главная тайна кроется в особой живительной силе, которой в этот день наделяется обычная утренняя роса. Веками наши предки передавали из уст в уста древний ритуал, способный заменить самые дорогие косметологические процедуры и подтяжки.

Чтобы запустить процесс омоложения, женщине необходимо встать строго до восхода солнца. Нужно выйти на открытый луг или в сад и собрать утреннюю росу обязательно в серебряную посуду или смыть ее чистым белым полотенцем из натуральной ткани. После этого свежесобранной "серебряной водой" следует обильно умыть лицо, шею и зону декольте, читая мысленно просьбу о сохранении красоты.

В народе верили: этот простой ритуал на Марью Ягодницу способен мгновенно разгладить морщины, убрать пигментацию, выровнять цвет лица и подарить коже сияние на весь ближайший год. Девушки, умывшиеся росой 4 августа, становились невероятно притягательными для противоположного пола.

После утреннего омовения принято отправляться в лес за свежими ягодами — черникой, смородиной и малиной. Заготовленные в этот день соки, варенья и свежие плоды обладают двойной целебной силой и питают организм женской энергией.

Опасные табу: как не потерять привлеченную красоту

Однако магия 4 августа требует строжайшего соблюдения правил. Одно неверное движение может перечеркнуть весь эффект ритуала и навлечь на дом серьезные неприятности.

Во-первых, утренняя роса благотворна исключительно для женщин, но смертельно опасна для домашнего скота. Выгонять животных на пастбище до того, как высохнет трава, категорически запрещено — роса на Марию высасывает из скотины здоровье и силы.

Во-вторых, в этот день женщинам строго воспрещается заниматься тяжелым физическим трудом, стирать вручную и работать на огороде. Проведение омолаживающего ритуала требует покоя и гармонии. Если на улице начинается гроза, любые работы на открытом воздухе немедленно прекращают, чтобы не гневить небесную стихию.

В-третьих, нельзя оставлять дом в темноте. Окна нужно вымыть до блеска и раздвинуть тяжелые шторы, впустив в помещения так называемый "Мариин свет". Пыльные стекла и грязь в этот день задерживают поток финансового благополучия и забирают у хозяйки дома жизненные силы.

Приметы на 4 августа

Природа в этот день дает прямые подсказки о будущем:

— Обильная утренняя роса сулит богатый урожай ягод, но предупреждает о прохладной осени.

— Гроза 4 августа — к обильному урожаю зерновых и долгому бабьему лету.

— Если утренний туман быстро рассеивается — установится сухая и жаркая погода.

4 августа — идеальное время, чтобы подарить себе уход, прикоснуться к древней природе и зарядиться энергией красоты и молодости на весь год вперед.