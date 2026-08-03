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В Москве восстанавливают экосистему городских прудов

В Москве восстанавливают экосистему городских прудов
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Столичные водоемы давно стали неотъемлемой частью культурного кода города.

Москва — город, в котором даже небольшие водоёмы становятся неотъемлемой частью городской идентичности. Взять, к примеру, Патриаршие пруды: благодаря Михаилу Булгакову они превратились в настоящий литературный символ, узнаваемый далеко за пределами столицы. Но не только они формируют характер города — сотни менее известных прудов, не отмеченных на страницах культовых романов, играют не менее важную роль. Они задают ритм жизни целых районов, создают особую атмосферу, делают городские пространства более человечными и уютными.

Для многих москвичей прогулки у воды давно стали привычной частью повседневности. Кто‑то спешит по утреннему маршруту вдоль берега, кто‑то выводит на прогулку ребёнка, кто‑то встречается с друзьями у кромки воды, а кто‑то просто останавливается, чтобы перевести дух и на несколько минут отрешиться от городской суеты. Кормление уток, неспешные разговоры, бег по дорожкам — всё это складывается в ту самую картину городской жизни, где пруд — не просто элемент благоустройства, а живой центр притяжения. Именно поэтому даже скромный водоём воспринимается не как случайная деталь парка, а как важная примета места, по которой жители узнают свой район.

Чтобы эти островки природы продолжали радовать горожан, за ними нужен постоянный и внимательный уход. В Москве система содержания водоёмов выстроена комплексно: специалисты регулярно очищают пруды, укрепляют берега, следят за тем, чтобы в водоёмах могла полноценно существовать естественная флора и фауна — от мельчайших микроорганизмов до рыб и водоплавающих птиц. Это не разовые акции, а планомерная работа, которая позволяет сохранять баланс между городской средой и природой.

Однако со временем даже самые ухоженные водоёмы начинают меняться — и не всегда в лучшую сторону. Процесс зарастания пруда развивается постепенно, почти незаметно для обычного прохожего. Каждый год на дно оседают частицы песка, грунта, опавшая листва и другие органические остатки. Со временем из них формируется слой ила, который делает водоём мельче. Из‑за уменьшения глубины вода в жаркую погоду прогревается быстрее, а это создаёт идеальные условия для бурного размножения водорослей. В результате пруд начинает цвести, вода теряет прозрачность, а береговая линия местами осыпается. Если не вмешаться вовремя, поверхностной уборки уже будет недостаточно — потребуется полноценная реабилитация водоёма.

Состояние столичных прудов находится под постоянным контролем. Специалисты регулярно проводят обследования: замеряют глубину, оценивают состояние берегов, анализируют характер и интенсивность роста растительности. Если обследование показывает, что пруд сильно заилен, укрепления повреждены, а водоросли разрастаются слишком активно, водоём включают в программу восстановления. При этом решение о том, какие именно пруды нуждаются в первоочередном восстановлении, принимается не только на основе технических данных, но и с учётом мнения жителей. Как отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, пожелания горожан — важный фактор при формировании плана работ.

Один из примеров успешной реабилитации — пруд в парке 50‑летия Октября на западе столицы. Этот искусственный водоём, созданный в пойме реки Раменки, давно стал любимым местом отдыха для местных жителей. Со временем он заметно обмелел, а отдельные участки берега начали разрушаться. Проведённое обследование показало, что обычного ухода уже недостаточно и пруду требуется комплексное восстановление.

Работы начались с очистки дна: из водоёма извлекли более 2,3 тысячи кубометров ила. Затем специалисты восстановили ложе пруда и устроили водоупорный слой — это помогло вернуть водоёму необходимую глубину и снизить риск быстрого зарастания в будущем. Берега укрепили, при этом постарались максимально сохранить их естественные очертания. Там, где это было возможно, оставили прежние откосы и обустроили пологие спуски — они особенно важны для водоплавающих птиц, которым так проще выходить из воды. Часть берега отремонтировали с использованием современных технологий, другие участки укрепили биоматериалами и засеяли газоном. Завершающим этапом стало обустройство биоплато с водными растениями — это не только украшает пруд, но и помогает поддерживать его экологическое равновесие.

Схожие работы были проведены и на Дунькином пруду в Зеленограде. Там также очистили водоём от ила, укрепили берега, обустроили пологий выход для птиц и высадили водные растения. Однако масштаб работ может сильно различаться в зависимости от размера и особенностей конкретного водоёма. Ярким примером этого служит Верхний Люблинский пруд: его площадь составляет 3,7 гектара, что более чем в шесть раз превышает площадь пруда в парке 50‑летия Октября. Соответственно, и объём работ здесь был значительно больше: со дна удалили 49 тысяч кубометров ила, заново сформировали дно, обновили береговые укрепления и создали сразу три специальные зоны для водных растений.

При этом размер — далеко не единственный фактор, определяющий характер восстановительных работ. У каждого пруда есть свои слабые места: в одном случае главной проблемой становится толстый слой донных отложений, в другом — повреждённая береговая линия, а в третьем — слишком быстрое зарастание водоёма. Поэтому для каждого объекта специалисты подбирают индивидуальный набор мероприятий, определяют оптимальную последовательность действий и учитывают все особенности конкретного места.

Особое внимание при восстановлении берегов уделяется поиску баланса между надёжностью конструкций и сохранением естественного облика водоёма. Разрушенные участки постепенно осыпаются в воду, а слишком крутые или полностью забетонированные откосы создают серьёзные препятствия для доступа к воде не только для птиц, но и для мелких животных. Поэтому в ходе работ там, где это необходимо, обновляют железобетонные конструкции, а на других участках используют биоматериалы, грунт и газон. Если позволяет рельеф, специалисты стараются сохранить природные очертания берега и обустроить пологие спуски. Такой подход позволяет оставить пруд частью привычного паркового ландшафта и прогулочного пространства, а не превращать его в безликий технический резервуар.

Немаловажную роль в реабилитации водоёмов играет высадка водных растений. Ещё в XIX веке английский садовод Уильям Робинсон писал о том, что растения должны выглядеть не как отдельная декоративная композиция, а как естественная часть пейзажа. Этот принцип особенно актуален для прибрежных зон: ирисы, кувшинки, камыш и рогоз не только украшают берег, но и помогают пруду органично вписаться в парковое пространство. При этом их значение выходит далеко за рамки декоративности.

Высадка растений — завершающий этап реабилитации. Для этого в водоёме заранее готовят специальные участки — биоплато. Саженцы с закрытой корневой системой помещают в верхний слой щебня и грунта. Как правило, такие работы проводят в тёплое время года, чтобы растения успели укорениться и адаптироваться к новым условиям. Для каждого пруда подбирают свою композицию растений, учитывая его размеры, глубину и особенности окружающего ландшафта. В одних местах высаживают ирисы и кувшинки, в других — камыш, рогоз или тростник. Главное, чтобы посадки не только украшали водоём, но и помогали ему сохранять экологическое равновесие.

Биоплато работают как естественный фильтр: растения поглощают вещества, которые служат пищей для водорослей, и тем самым сдерживают их чрезмерное размножение. В результате вода меньше цветёт, а для рыб и водоплавающих птиц формируются более благоприятные условия. Этим летом новые зоны с водными растениями появятся на 13 московских прудах, где основные восстановительные работы уже завершены. Среди них — водоёмы в парке 50‑летия Октября, Зеленограде, Люблине, Кунцеве, Кузьминках и Ясеневе. Всего здесь высадят почти 100 тысяч растений, а общая площадь посадок составит около пяти тысяч квадратных метров. Такие участки создают в Москве уже не первый год, и со временем они становятся полноценной частью обновлённого пруда — наряду с очищенным дном и укреплёнными берегами.

За состоянием городских водоёмов следит ГУП «Мосводосток». В ведении организации находятся 290 прудов. Специалисты регулярно очищают их от мусора, контролируют качество воды, следят за состоянием берегов и растительности. Когда обычного ухода становится недостаточно, водоёму требуется более глубокое восстановление. С 2012 года комплексное восстановление провели уже на 178 водных объектах — среди них есть как крупные пруды, хорошо заметные на карте города, так и небольшие районные водоёмы, которыми ежедневно пользуются жители ближайших кварталов.

Важно понимать, что завершение основных работ — это только начало нового этапа. Растениям нужно время, чтобы прижиться, берегам — чтобы окончательно укрепиться, а самому пруду — чтобы вновь прийти в природное равновесие. Поэтому даже после окончания масштабной реабилитации за водоёмами продолжают внимательно следить: очищают водную гладь и прибрежную территорию, контролируют рост растительности и при необходимости корректируют уход.

Так инженерные решения соединяются с возможностями самой природы: город создаёт необходимые условия, а экосистема постепенно восстанавливается и со временем начинает поддерживать себя сама. Городские пруды остаются небольшими островками спокойствия среди жилых кварталов, дорог и оживлённых улиц. Именно за это их особенно ценят жители — за прохладу у воды, живые берега и возможность хотя бы ненадолго забыть, что вокруг шумит большой город. Чем устойчивее природная среда пруда, тем дольше он сохраняет эти качества, продолжая быть не просто элементом городской инфраструктуры, а важной частью повседневной жизни москвичей.

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3 августа 2026, 22:05
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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