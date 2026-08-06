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Четверг 6 августа

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Огонь с небес сожжет урожай и дом: страшный запрет 6 августа, о котором молчат старики

Огонь с небес сожжет урожай и дом: страшный запрет 6 августа, о котором молчат старики
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Один-единственный день в августе способен принести в дом великую благодать или же испепелить дотла все накопленные труды, если совершить роковую ошибку.

В четверг, 6 августа 2026 года, православная церковь молитвенно чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народном календаре эта дата закрепилась под названиями День Бориса и Глеба, Борис-хлебопашник или Пожинки. Наши предки относились к этому дню с особым трепетом и опаской, считая его одним из самых переломных и пожароопасных периодов августа.

Главная опасность дня: грозовой запрет

На Руси бытовала жесткая и бескомпромиссная поговорка: "На Бориса и Глеба за хлеб не берись". Крестьяне панически боялись выходить 6 августа в поле или на луга для заготовки сена и уборки зерновых.

Считалось, что в этот день небеса отправляют на землю сильнейшие грозы с молниями. Выйти на открытое пространство в такой день означало подвергнуть себя смертельному риску. Предки верили, что небесный огонь на Бориса и Глеба целенаправленно испепеляет снопы, сжигает стога и разит тех, кто проявляет гордыню и упрямство.

Тяжелая работа с топором, строительство и заготовка дров 6 августа также находились под строжайшим табу. Любые масштабные работы на земле откладывали, а день посвящали уходу за домом и сбору лесных даров.

Традиции и магия заготовок

Несмотря на запрет на полевые работы, сидеть без дела предки не любили. 6 августа отправлялись в лес за ягодными запасами — особенно за черемухой и поздней малиной, а также за первыми крепкими августовскими грибами. Черемуху на Руси считали особым ягодным лекарем. Из нее пекли ароматные пироги, вялили плоды, сушили их на зиму и делали целебные отвары от болезней желудка.

Кроме того, женщины 6 августа заготавливали березовые и дубовые веники для бани. В народе верили: банные аксессуары, срезанные именно в день Бориса и Глеба, обладают особыми чарующими свойствами. Они способны выгнать из тела застарелые суставные боли, снять сглаз, избавить от хронической усталости и вернуть человеку жизненную энергию.

Строгие запреты 6 августа

Помимо табу на работу в поле, 6 августа действовал целый ряд правил, нарушение которых могло навлечь на семью беду:

— Категорически нельзя смотреть на молнию, если началась гроза. Предки верили, что от этого можно лишиться зрения или навлечь на себя безумие.

— Запрещено ругаться, громко спорить и желать кому-либо зла. Любая брань 6 августа привлекает в дом темные силы и провоцирует финансовые провалы.

— Нельзя слушать советы от малознакомых людей и навязывать собственное мнение другим. Это приведет к крупному обману и потере авторитета.

— Запрещено оставлять открытыми окна и двери во время дождя, чтобы в жилье не проникли злые духи, спасающиеся от небесного гнева.

Народные приметы погоды на 6 августа

По наблюдениям за природой на Бориса и Глеба старики определяли, какими окажутся конец лета и предстоящая осень:

— Если утром идет проливной дождь — день в итоге окажется сухим, теплым и солнечным.

— Какая погода стоит 6 августа, такой будет и вся вторая половина месяца.

— Мухи кусаются с самого утра — ждите скорого и затяжного ливня.

— Чайки часто садятся на воду и долго чистят перья — к ясной и безветренной погоде.

— Южный ветер дует — к потеплению, а северный предупреждает о ранних заморозках.

День Бориса и Глеба — идеальное время для того, чтобы сбавить темп, навести порядок в доме, приготовить вкусные запасы на зиму и провести время с родными в тишине и согласии.

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6 августа 2026, 00:22
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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