Грандиозный стадионный триумф юного кумира молодежи на глазах у многотысячной публики оборачивается позорным музыкальным разоблачением.



Любимчик миллионов подростков Ваня Дмитриенко оказался в эпицентре громкого скандала после своего масштабного сольного концерта на Большой спортивной арене "Лужники". 2 августа 18-летний артист собрал на главном стадионе страны свыше 70 тысяч преданных фанатов. Однако радость от долгожданного шоу омрачилась жесткими обвинениями в циничном обмане, фальши и подлоге.

Главным кульминационным моментом вечера должно было стать трогательное появление на сцене родной сестры музыканта — Леры Дмитриенко. Под оглушительные овации публики брат и сестра с чувством исполняли романтический суперхит "Ты со мной". Зрители на трибунах умилялись семейному дуэту, а видеозаписи с концерта мгновенно заполнили социальные сети.

Однако радость длилась недолго. Опытные ценители музыки и профессиональные вокалисты практически сразу заподозрили неладное: тембр, интонации и каждая нота поющей на сцене Леры с точностью до миллиметра совпадали с вокалом оригинальной исполнительницы трека — певицы Линочки Ли.

Скандальная разгадка "чудесного" пения не заставила себя ждать. Оригинальная вокалистка Линочка Ли выкатила в социальных сетях разгромный пост, открыто обвинив Ваню Дмитриенко в подмене голосов. Выяснилось, что застуканный с поличным Ваня Дмитриенко жестко подставил родную сестру, выведя ее на сцену попеть под чужую фонограмму.

"Я не нахожусь в ссоре с Ваней или с кем-то из членов его команды. Я ни разу не спела с ним нашу совместную песню за последние 3-4 года, потому что меня не зовут. Но да, я бы очень хотела. Хотите исполнить нашу песню с другим артистом — супер, пускай песня живет. Но тогда стоило бы убрать дорожки моего основного вокала, чтобы не вводить в заблуждение своего зрителя — 70 000 человек в Лужниках и миллионы людей в социальных сетях!" — с отвращением и обидой высказалась певица.

Пока сам Ваня Дмитриенко хранит молчание, музыкальные критики спорят: был ли это технический просчет звукорежиссеров или же осознанный обман ради красивой картинки. В любом случае репутация "искреннего парня" из Сибири дала глубокую трещину.