"Эффект Анджелины Джоли": стоит ли вам сдавать генетический тест на рак и что делать, если мутация найдена

Разобраться в этой сложной и волнующей теме нам помогает врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

В 2013 году новость о том, что одна из самых знаменитых женщин планеты добровольно решилась на удаление молочных желез, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Анджелина Джоли не была больна – она пошла на этот радикальный шаг ради профилактики. Именно тогда мир массово заговорил о генетических тестах на предрасположенность к онкологии, а в информационном пространстве прочно закрепился термин "эффект Анджелины Джоли". Но даже спустя годы вопросов у пациентов меньше не стало. Кому действительно нужно бежать в лабораторию? И главное – как жить дальше, если результат теста окажется положительным?

Наследственность: когда тест – не просто модный чекап

Генетический тест на выявление мутаций (чаще всего речь идет о генах BRCA1 и BRCA2) – это не рядовой анализ крови, который нужно сдавать абсолютно всем "на всякий случай". Однако существует один важнейший критерий, при котором это исследование становится строго обязательным.

Если в вашей семье, особенно по материнской линии, были случаи онкологических заболеваний, генетический тест должен стать главным пунктом в вашем календаре здоровья.

Именно такой логикой руководствовалась Анджелина Джоли. Актриса прекрасно знала свою семейную историю: ее мама и бабушка столкнулись с онкологией молочных желез и яичников. Не дожидаясь появления тревожных симптомов, она прошла обследование и получила результаты, подтвердившие крайне высокую генетическую предрасположенность к развитию опухоли. Перед ней, как и перед многими женщинами с аналогичным диагнозом, встал выбор дальнейшей стратегии.

Иллюзия контроля: почему просто "наблюдаться" бывает недостаточно

Получив на руки бланк с подтвержденной мутацией, каждый человек сам принимает решение, как именно он будет заниматься профилактикой. И здесь пути пациентов расходятся.

Многие выбирают тактику тщательного мониторинга: регулярные визиты к маммологу, постоянные УЗИ, самообследования. Кажется логичным, что если держать руку на пульсе, болезнь можно поймать в самом начале. Однако реальность, с которой ежедневно сталкиваются онкологи, бывает куда более коварной.

Рак – это далеко не всегда объемное, плотное образование, которое можно легко нащупать руками или отчетливо рассмотреть на мониторе аппарата. В клинической практике нередко встречаются микроскопические опухоли.

Под датчиком ультразвука молочные железы могут выглядеть абсолютно здоровыми – врач не видит ни единого подозрительного уплотнения. Но крошечный очаг размером в доли миллиметра уже существует и ведет себя крайне агрессивно. Бывают ситуации, когда пациент приходит на обследование, и у него обнаруживают множественные метастазы – в легких, в печени. Врачи берут материал на биопсию и по результатам гистологии выясняют, что это клетки рака молочной железы.

В медицине это состояние называют опухолью без выявленного первичного очага. Именно такие невидимые, микроскопические, но стремительно дающие метастазы образования представляют колоссальную угрозу. Они доказывают, что один лишь визуальный или мануальный контроль не всегда способен защитить от трагедии.

Радикальное решение: хирургия как надежный щит

Осознавая все риски и коварство микроскопических опухолей, которые могут ускользнуть даже от самого пристального аппаратного наблюдения, Анджелина Джоли приняла превентивное решение – удалить органы, находящиеся под главной угрозой.

С медицинской точки зрения, при подтвержденной высокой вероятности развития наследственного рака, такой шаг является не просто оправданным, а абсолютно правильным. Это способ сыграть на опережение и свести риск возникновения болезни к минимуму.

Безусловно, профилактическая хирургия – это серьезное испытание. Но современная медицина шагнула далеко вперед, позволяя проводить одномоментную эстетическую реконструкцию, сохраняя красоту тела и избавляя женщину от постоянного, давящего страха за свою жизнь.

Что делать, если вы подозреваете у себя риски?

Соберите семейный анамнез. Поговорите с родственниками. Узнайте, кто, чем и в каком возрасте болел. Особое внимание уделите прямой женской линии.Запишитесь к специалисту. Если случаи онкологии в роду были, обязательно проконсультируйтесь с врачом-онкологом или генетиком.

Сдайте генетический тест. При наличии показаний это единственный достоверный способ узнать о своей предрасположенности.

Разработайте план действий. Если мутация не обнаружена – выдыхайте и проходите стандартные плановые осмотры. Если результат положительный – вместе с врачом выберите стратегию профилактики, которая подходит именно вам.

Знание сильнее страха

Узнав о своей предрасположенности, мы получаем самое дорогое – время. Время, чтобы действовать, защищать себя и управлять собственным будущим. Встретиться с риском лицом к лицу бывает страшно, но закрывать глаза на проблему – гораздо опаснее. Решение о том, как именно защитить свое здоровье, всегда остается за вами, но чтобы этот выбор был осознанным, нужно обладать знаниями о собственном теле.