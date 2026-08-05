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Ученые нашли способ заблокировать самые страшные воспоминания

Ученые нашли способ заблокировать самые страшные воспоминания
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Революционное открытие нейробиологов готово подарить миллионам людей надежду на окончательное спасение от застрявшего внутри головы адского прошлого.

Едкий запах дыма, резкий визг автомобильных тормозов или случайно услышанный в толпе громкий голос — порой достаточно одного мгновенного триггера, чтобы человек вновь очутился в самом страшном дне своей жизни. Сознание прекрасно понимает: опасность давно миновала, а трагедия осталась далеко в прошлом. Однако мозг и тело реагируют беспощадно: сердце готово выпрыгнуть из груди, накатывает волна дикой паники, а перед глазами с невероятной четкостью всплывают кошмарные детали пережитого.

Именно так проявляются выматывающие флешбэки и навязчивые воспоминания при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Человек не просто помнит трагедию — он вынужден переживать ее снова и снова.

Но теперь у науки появился шанс сломать этот адский круг, сообщает RidLife. Международная группа исследователей под руководством Оливии Дезачьо сделала важнейший шаг на пути к "обезвреживанию" травмирующей памяти. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Brain Stimulation.

Магнитный импульс против прошлого

В уникальном эксперименте приняли участие десять человек, страдающих от тяжелой формы ПТСР. Каждый пациент прошел курс из пяти сеансов специальной терапии.

Схема лечения выглядела поистине филигранно. На первом этапе пациента просили сознательно погрузиться в память и вызвать то самое мучительное, пугающее воспоминание. Как только мозг восстанавливал картину трагедии, ученые подключали повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию (рТМС). Специальная катушка возле головы генерировала точечные магнитные импульсы, способные изменять активность отдельных участков мозга.

Главной мишенью исследователей был гиппокамп — глубокая структура, отвечающая за связывание событий с временем и местом. Добраться до него напрямую невозможно из-за глубокого расположения. Поэтому ученые применили персональную навигацию. Перед стартом лечения каждому пациенту провели функциональную МРТ и нашли на поверхности его мозга индивидуальную точку, наиболее тесно связанную с гиппокампом. Именно по ней и наносился точечный "удар" сразу после активации памяти.

Окно уязвимости: как переписать страх

В основе этой методики лежит фундаментальное научное открытие. Долгое время считалось, что память — это застывший цифровой файл, который хранится в неизменном виде. Однако ученые доказали: каждый раз, когда мы вспоминаем событие, наш мозг как бы "распаковывает" его заново.

В этот короткий момент воспоминание становится нестабильным и уязвимым. Открывается так называемое оккупированное «окно реконсолидации». Если вмешаться в процесс в эту самую секунду, исходную запись можно обновить.

Главная цель ученых заключается вовсе не в том, чтобы стереть прошлое, как в фантастических фильмах. Человек сохраняет информацию об аварии, военной службе или нападении как факт своей биографии. Но магнитный импульс разрушает патологическую связь между воспоминанием и дикой паникой. Мозг просто перестает запускать гормональный шторм и лихорадочный страх.

Точечный удар вместо таблеток

Ранее медики пытались блокировать страх с помощью лекарств — например, бета-блокатора пропранолола, снижающего действие адреналина. Однако медикаменты воздействуют на весь организм сразу, а результаты исследований оказались нестабильными.

Магнитная же стимуляция работает с точностью ювелирного скальпеля. Она бьет строго по индивидуальным нейронным сетям конкретного человека. После пяти сеансов у всех десяти участников эксперимента существенно снизилась выраженность ПТСР, а навязчивые флешбэки перестали терроризировать их психику.

Безусловно, пока речь идет о первом, подтверждающем концепцию исследовании. Чтобы метод вошел в массовую врачебную практику, ученым предстоит провести масштабные испытания с сотнями пациентов и контрольными группами.

Тем не менее, главное доказано: страшные дни из прошлого не обязаны навечно сохранять свою разрушительную силу. Наука научилась лишать травму ее ядовитого жала, возвращая людям возможность просто жить дальше.

Шоу-бизнес в Telegram

5 августа 2026, 11:49
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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