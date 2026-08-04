В Котельниках к началу учебного года откроют образовательный комплекс почти на 2,5 тысячи мест

Около 200 младшеклассников из котельниковской школы №3 вынуждены учиться во вторую смену. С 1 сентября проблема будет решена, когда в микрорайоне Опытное поле откроется воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход финальных работ на объекте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Готовность объекта превышает 95%. Сейчас идут отделка и наладка оборудования.

«Востребована школа полного дня, когда дети в одном месте могут заниматься спортом и творчеством. Спасибо педагогам и всем, кто к нам приезжает. Мы со своей стороны также оказываем поддержку – у нас действуют разные социальные программы для учителей», – заявил Воробьёв.

Комплекс объединяет школу на 2,1 тысячи учеников и дошкольное отделение на 350 детей. Внутри расположатся 84 учебных кабинета, четыре спортивных зала, актовый зал на 800 мест и две библиотеки.

«Когда появляются такие современные объекты, мы понимаем, что и качество образования, и воспитания будет расти. За последние 10 лет в Котельниках построены два больших воспитательно-образовательных комплекса на пять тысяч детей», – прокомментировал депутат Госдумы Роман Терюшков во время визита на объект.

Комплекс строится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».