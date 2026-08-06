Реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье завершена – Мэр Москвы

В самом центре Москвы, на одной из старейших улиц Китай-города, завершился масштабный проект по сохранению уникального объекта культурного наследия – Церкви Илии Пророка в Новгородском подворье.

Этот храм, ставший архитектурной доминантой улицы Ильинки и давший ей название, открывается для прихожан и ценителей древнерусского зодчества после шести лет беспрецедентно сложных реставрационных работ. Пятисотлетний памятник, переживший эпохи расцвета, запустения и радикальных перестроек, наконец обрел свой подлинный исторический облик. Защита национальной идентичности и исторического наследия — стратегическая задача, которая сформулирована в Народной программе «Единой России». Москва вносит большой вклад в ее реализацию.

Церковь Ильи Пророка была возведена в 1519–1521 годах. Для Москвы того времени это было значимое событие: храм стал частью Новгородского подворья и быстро превратился в важный духовный и общественный центр. Однако за пять столетий здание претерпело множество трансформаций. Самый тяжелый период пришелся на советское время. Религиозная жизнь здесь замерла, а древние стены приспособили под нужды различных ведомств. В какой-то момент уникальные своды XVI века и вовсе служили перекрытиями для коммунального жилья.

Несмотря на то что в 1990-х годах объект вернули Русской православной церкви, состояние его оставалось критическим. Локальные ремонты и «поновления» прошлых десятилетий не могли решить фундаментальных проблем. Лишь в последние шесть лет городским властям совместно с реставрационным сообществом удалось инициировать и провести первую в истории здания полноценную научную реставрацию.

о завершении реставрации в своем блоге рассказал мэр Москвы

К началу работ в 2018 году здание находилось в удручающем состоянии. Из-за нарушения гидроизоляции фундаменты постоянно намокали и разрушались, фасады теряли аутентичную отделку, а по всему периметру кирпичной кладки змеились опасные трещины, вызванные осадкой грунта и температурными перепадами. Внутри храма ситуация была не лучше: вместо исторического убранства здесь стоял временный иконостас из обычной фанеры.

"Кропотливая работа по сохранению памятника заняла шесть лет. Трудились реставраторы различных специальностей: каменщики, столяры, специалисты по фасадным работам и отделке. Специалисты выполнили вычинку (замену) кирпича, сохраняя историческую систему кладки XVI века, и укрепили конструкции методом инъектирования — под давлением ввели внутрь стен специальный раствор", – поделился Сергей Собянин.

Кровельные работы также стали примером высокого ремесла. Кровельщики практически вручную создали герметичный панцирь из меди, используя традиционные техники фальцевого соединения. Купола и кресты прошли через руки мастеров-позолотчиков, которые вернули им небесное сияние, соответствующее статусу храма.

Одной из самых захватывающих страниц реставрации стало возрождение Нижнего храма. В конце XIX столетия по градостроительным соображениям он был полностью засыпан землей и фактически стерт из памяти москвичей. Его повторное открытие в начале 2000-х годов стало настоящей научной сенсацией, сравнимой с археологическим открытием мирового уровня.

Только в ходе нынешних работ Нижнему храму, освященному в XVIII веке во имя святого апостола Тимофея, удалось вернуть исторический объем и архитектурный декор. Специалисты не просто очистили пространство, но и воссоздали утраченную галерею, которая позволила восстановить традиционную композицию сооружения и организовать удобный вход для посетителей. Теперь этот ярус станет неотъемлемой частью экскурсионных и паломнических маршрутов столицы.

Реставрация коснулась и колокольни, которая долгие годы стояла обезглавленной. Опираясь на редкие архивные документы и фотографии XIX века, мастера реконструировали её купол, изящный шпиль и венчающий крест. Для звонницы на Урале были отлиты новые колокола, а их звуковая настройка проводилась лучшими московскими звонарями, чтобы «голос» Ильинки звучал чисто и гармонично.

Особое внимание уделили интерьерам. В стенах и сводах реставраторы решили оставить несколько открытых участков — так называемых «зондажей». Через эти реставрационные окна посетители могут увидеть оригинальную кладку времен Василия III, что подчеркивает невероятный возраст постройки.

Художественным триумфом стало воссоздание иконостасов. В Нижнем храме мастера восстановили сложнейшую технику басмы — художественного тиснения по тонкому металлическому листу, создающего эффект драгоценного кружева. В Верхнем храме была отреставрирована филигранная деревянная резьба, украшающая главный алтарь.

Возрождение храма Илии Пророка — это не единичный случай, а результат системной работы. Реставрация стала ярким примером сотрудничества Правительства Москвы и религиозных общин. За последние 15 лет в столице совместными усилиями было приведено в порядок 117 объектов религиозного значения, многие из которых находились на грани исчезновения.