Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом

Наследник знаменитой звездной династии, долгие месяцы скрывавшийся от прессы и избегавший встреч с родными, внезапно объявился в самом элитном уголке Европы.



После скандального бегства звездного клана из России 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров словно сквозь землю провалился. Младший сын Кристины Орбакайте полностью удалился из социальных сетей, забросил публичную жизнь и демонстративно дистанцировался от своих знаменитых родственников. Молодой человек твердо решил строить карьеру, бесконечно далекую от фальшивого блеска отечественного шоу-бизнеса, и оборвал все связи с прессой.

Узнавать о том, как складывается судьба таинственного наследника миллионного состояния, поклонникам приходилось буквально по крупицам. Единственным источником информации оставался блог его знаменитой матери. На днях Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией решила устроить себе роскошные каникулы. Семья покинула особняк в Майами и отправилась в грандиозный тур по Европе, успев насладиться пейзажами Португалии и Греции.

Финальной точкой вояжа стал сказочный Лазурный Берег. Прибыв в Монако, певица неожиданно заявила, что их ждет долгожданное пополнение. Как выяснилось, Дени Байсаров все же покинул Россию и прилетел в княжество ради короткого воссоединения с эмигрировавшими родственниками.

Исполнительница хита "Бровки домиком" не удержалась и выложила в сеть трогательные кадры из салона элитного автомобиля. На видео Дени сидит на заднем сиденье рядом со своей младшей сестрой Клавдией.

"Мы едем дальше. И мы уже в Монако. Семья разрастается с каждым городом", — радостно прокомментировала встречу певица.

Однако вместо умиления публика испытала настоящий шок. Подписчики и пользователи светских пабликов мгновенно обратили внимание на внешность и эмоциональное состояние парня. Всегда жизнерадостный и улыбчивый юноша выглядел глубоко несчастным, истощенным и измученным.

Интернет-пользователи тут же принялись гадать, какие суровые испытания выпали на долю молодого человека. "Улыбается, а в глазах застыла боль и грусть", "Какой печальный и погасший взгляд у Дени", "Очень красивый парень, но почему он выглядит таким напуганным и подавленным?" — сочувствуют фанаты в социальных сетях.

О личной жизни Дени Байсарова уже давно ходят легенды. В светских кулуарах ему регулярно приписывали бурное романы с представительницами самых влиятельных и богатых семейств страны, однако эти слухи так и не получили официального подтверждения.

Примечательно, что до последнего времени парень оставался единственным из всего клана Пугачевой, кто не спешил сжигать мосты с родиной. Еще летом 2024 года журналистам удалось выяснить, что внук Примадонны регулярно катался по Москве на своем премиальном внедорожнике Mercedes-Benz GLE и умудрился собрать сразу пять штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Тогда публика сделала однозначный вывод: Дени отказался повторить путь беглых родственников и остался жить в России. Что именно заставило его изменить свое решение, бросить дела и уехать в Монако с таким печальным видом, пока остается одной из главных тайн звездного семейства.