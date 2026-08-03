Сбежавшая из России Пугачева лишилась наследия, которое берегла почти тридцать лет

Некогда всемогущая певица неожиданно прозевала свой давний секретный капитал, обнажив неприятную правду о происходящем в ее жизни за границей.



Находящаяся в затяжной эмиграции Алла Пугачева продолжает молниеносно терять нити, связывающие ее с Россией. Пока артистка скитается по жарким зарубежным курортам, на родине рушится ее некогда грандиозная бизнес-империя. Стало известно, что 77-летняя певица официально лишилась прав на свой один из самых аристократичных и загадочных бренд-активов.

Речь идет о зарегистрированном еще в 1996 году уникальном товарном знаке "Баронесса фон Орбах". С этим звучным именем у исполнительницы хита "Миллион роз" была связана целая шпионская романтическая история из лихого прошлого.

В далекие девяностые годы Пугачева возомнила себя настоящей дворянкой. Певица всерьез загорелась идеей официально получить баронский титул. Помочь в этом амбициозном деле должен был ее первый муж — цирковой артист Миколас Орбакас, отец Кристины Орбакайте. В ту пору ходили упорные слухи, будто в роду литовского артиста имелись самые настоящие голубые крови, а предки носили титул баронов фон Орбах.

Примадонна наняла архивариусов и подвязала связи, чтобы откопать подтверждения дворянского происхождения. Однако юридически доказать родство с древним баронским родом так и не удалось — генеалогическое древо дало сбой. Но предприимчивая звезда не привыкла отступать. Не получив корону в реальной жизни, она решила монетизировать нереализованную мечту. Алла Борисовна оформила патент на бренд "Баронесса фон Орбах", взяв себе эксклюзивное право выпускать под этим дворянским соусом элитный алкоголь, парфюмерию, косметологические средства и линии эксклюзивной одежды.

Долгие годы патент аккуратно продлевался, пока Примадонна числилась главным арбитром и хозяйкой отечественной сцены. Однако после поспешного бегства из страны певице стало явно не до сохранения своих коммерческих регалий в РФ.

История с брендом завершилась самым банальным и конфузным образом. Срок действия патента на "Баронессу" истек 2 августа. Чтобы сохранить за собой громкое имя, исполнительнице требовалось лишь подать стандартное заявление и оплатить смехотворную пошлину — всего 22 тысячи рублей. Но певица этого не сделала. В итоге Роспатент аннулировал эксклюзивные права звезды.