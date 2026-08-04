Служебному корпусу в Потаповском переулке вернули исторический облик

В Котельниках к началу учебного года откроют образовательный комплекс почти на 2,5 тысячи мест

Около 200 младшеклассников из котельниковской школы №3 вынуждены учиться во вторую смену. С 1 сентября проблема будет решена, когда в микрорайоне Опытное поле откроется воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход финальных работ на объекте, сообщает пресс-служба регионального правительства.