Служебному корпусу в Потаповском переулке вернули исторический облик

Объект, расположенный в глубине Потаповского переулка среди традиционных московских двориков, имеет статус элемента историко‑градостроительной среды. Мосгорнаследие поддержало проведение восстановительных работ, а реализацию проекта обеспечил девелопер "Смайнэкс".
В ходе реставрации специалисты сосредоточились на сохранении подлинного облика здания. Особое внимание уделили кирпичной кладке: вручную выполнили вычинку и лессирование фасадов, сохранив 98 % исторического кирпича. Для воссоздания аутентичной цветовой гаммы применили метод индивидуального обжига — каждый элемент затемняли отдельно, подбирая нужный тон.
Также были проведены технически сложные работы:
- усиление фундамента методом инъектирования;
- укрепление перекрытий;
- восстановление кровли с сохранением ее исторического облика;
- реставрация арочных въездов с характерными для первой половины XX века перемычками;
- ручное воссоздание утраченных и поврежденных фрагментов кладки — в том числе кирпичей с клеймом эпохи царской России.
Отдельного внимания заслуживает восстановление арочных потолочных перекрытий с лучковыми сводами Монье — этот элемент конструктива является важной частью архитектурного наследия здания.
На протяжении своей истории строение использовалось для хозяйственных целей — в частности, как склад и гараж. Теперь здание адаптировано к современному использованию, при этом его историческая ценность и уникальный облик полностью сохранены. Проект стал примером бережного отношения инвестора к наследию, которое формирует самобытную атмосферу старой Москвы.