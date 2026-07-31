"Сдайте меня в психушку!": 64-летняя Роза Сябитова сделала шокирующее заявление о молодом любовнике

Главная сваха страны решила нанести упреждающий удар по альфонсам и пошла на беспрецедентно радикальные меры ради сохранения своего многомиллионного состояния.



Бессменная ведущая популярного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова за годы работы на телевидении изучила все коварные уловки брачных аферистов и охотников за чужим богатством. 64-летняя телезвезда прекрасно понимает, насколько уязвимыми могут быть зрелые женщины перед чарами молодых альфонсов. Чтобы уберечь себя от фатальной ошибки, а своих родных — от затяжных судебных войн, телесваха пошла на шокирующий юридический шаг.

Сябитова официально оформила завещание, внеся в него документ с весьма пикантным и даже жутковатым условием. Все накопленные богатства, недвижимость и сбережения артистки в случае ее смерти должны гарантированно достаться ее двум взрослым детям. Однако Роза Раисовна учла вариант, при котором на ее горизонте может появиться юный ухажер, способный лишить ее разума и денег.

"Мной написано завещание, где четко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, все теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на мое имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми", — откровенно призналась ведущая.

Подобный пункт в официальной бумаге сводит на нет любые попытки потенциального альфонса прибрать к рукам капитал телезвезды. Если Сябитова влюбится в мужчину намного младше себя, юридически она сразу же будет признана недееспособной, а ее имущество останется под защитой родных детей.

При этом сама телесваха подчеркивает, что крутить романы с юными юношами на самом деле не собирается. Телеведущая убеждена: построить крепкие и гармоничные отношения можно только с ровесниками. Вот только есть одна неразрешимая проблема — зрелые кавалеры главную сваху страны абсолютно не привлекают.

"Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя... Сама я никаких личных советов детям не даю, какое мое собачье дело?" — в присущей ей резкой и прямолинейной манере отрезала звезда экрана.

Нестандартный подход Розы Сябитовой к составлению завещания уже наделал много шума в Сети и вывал бурный резонанс среди ее поклонников. Поклонники восторженно отмечают прагматизм и стальную логику телеведущей: далеко не каждый представитель отечественного шоу-бизнеса способен так хладнокровно и трезво просчитать сценарии своего будущего. Пока другие знаменитости попадаются на удочку юных альфонсов и теряют миллионы, Сябитова держит оборону и наглядно показывает, как нужно защищать интересы своей семьи.