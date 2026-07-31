"Сдайте меня в психушку!": 64-летняя Роза Сябитова сделала шокирующее заявление о молодом любовнике

Бессменная ведущая популярного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова за годы работы на телевидении изучила все коварные уловки брачных аферистов и охотников за чужим богатством. 64-летняя телезвезда прекрасно понимает, насколько уязвимыми могут быть зрелые женщины перед чарами молодых альфонсов. Чтобы уберечь себя от фатальной ошибки, а своих родных — от затяжных судебных войн, телесваха пошла на шокирующий юридический шаг.
Сябитова официально оформила завещание, внеся в него документ с весьма пикантным и даже жутковатым условием. Все накопленные богатства, недвижимость и сбережения артистки в случае ее смерти должны гарантированно достаться ее двум взрослым детям. Однако Роза Раисовна учла вариант, при котором на ее горизонте может появиться юный ухажер, способный лишить ее разума и денег.
"Мной написано завещание, где четко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, все теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на мое имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми", — откровенно призналась ведущая.
Подобный пункт в официальной бумаге сводит на нет любые попытки потенциального альфонса прибрать к рукам капитал телезвезды. Если Сябитова влюбится в мужчину намного младше себя, юридически она сразу же будет признана недееспособной, а ее имущество останется под защитой родных детей.
При этом сама телесваха подчеркивает, что крутить романы с юными юношами на самом деле не собирается. Телеведущая убеждена: построить крепкие и гармоничные отношения можно только с ровесниками. Вот только есть одна неразрешимая проблема — зрелые кавалеры главную сваху страны абсолютно не привлекают.
"Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя... Сама я никаких личных советов детям не даю, какое мое собачье дело?" — в присущей ей резкой и прямолинейной манере отрезала звезда экрана.
Нестандартный подход Розы Сябитовой к составлению завещания уже наделал много шума в Сети и вывал бурный резонанс среди ее поклонников. Поклонники восторженно отмечают прагматизм и стальную логику телеведущей: далеко не каждый представитель отечественного шоу-бизнеса способен так хладнокровно и трезво просчитать сценарии своего будущего. Пока другие знаменитости попадаются на удочку юных альфонсов и теряют миллионы, Сябитова держит оборону и наглядно показывает, как нужно защищать интересы своей семьи.