Всю жизнь пили неправильно: доктор Мясников раскрыл правду об опасности антибиотиков

Привычка лечиться по старинке может обернуться для миллионов людей катастрофическими последствиями.



Известный доктор и любимый телеведущий миллионов Александр Мясников обратил внимание на колоссальный переворот в мировой медицине, который буквально перечеркнул все наши прошлые представления о здоровье. В авторитетном научном журнале The Lancet вышло сенсационное исследование, посвященное главному вопросу терапии: как долго на самом деле нужно принимать лекарства? Ответ ученых ошеломил даже опытных специалистов. Как выяснилось, многолетняя привычка назначать пациентам бесконечные и тяжелые курсы антибиотиков была основана не на строгой науке, а на банальной и очень опасной традиции.

Главное заблуждение века

Десятилетиями в обществе свято верили в железное правило: если начался прием антибиотиков, нужно пить их строго от 10 до 14 дней, до самой последней таблетки в блистере. Нас пугали: стоит бросить курс раньше — и недолеченная инфекция вернется с новой силой, а мутировавшие бактерии станут бессмертными.

Однако новейшие масштабные исследования доказали прямо противоположное. Доктор Мясников подчеркивает, что сегодня главный принцип инфекционной медицины изменился кардинально: лечить нужно не "столько, сколько принято в народе", а ровно столько, сколько необходимо для победы над конкретной болезнью.

Лишняя таблетка — удар по органам

Зачем же мировой медицине потребовалось так резко сокращать сроки лечения? Дело в том, что десятки глобальных испытаний с участием тысяч больных показали: короткие курсы обеспечивают точно такой же процент полного выздоровления, как и длинные. Количество рецидивов и осложнений абсолютно одинаково. Зато вреда от длительного лечения человек получает в разы больше. Каждый лишний день приема тяжелого химического препарата — это прямой и нокаутирующий удар по организму.

Чем опасен затяжной прием антибиотиков:

Тотальное уничтожение собственной полезной микрофлоры и развитие тяжелейших кишечных расстройств.

Высокий риск вспышки опасной инфекции Clostridioides difficile, поражающей кишечник.

Мутация бактерий и создание так называемых супербактерий, устойчивых вообще к любым существующим лекарствам.

Колоссальная токсическая нагрузка на печень, почки и сердечно-сосудистую систему.

Сколько теперь нужно пить лекарства

Благодаря научному прорыву международные стандарты лечения большинства распространенных болезней были урезаны почти в два-три раза:

Воспаление легких (пневмония): вместо привычных двух недель в большинстве случаев теперь достаточно всего 5 дней приема лекарств при условии, что больному стало лучше.

Воспаление почек (пиелонефрит): курс сократили до 5–7 дней вместо традиционных 14.

Инфекции кожи и мягких тканей: требуют всего 5–6 дней терапии.

Неосложненный женский цистит: современная медицина эффективно побеждает его всего за 1–5 дней.

Когда короткий курс смертельно опасен

При этом Александр Мясников призывает людей не впадать в крайности и ни в коем случае не заниматься опасным самолечением. Существует целый ряд тяжелейших диагнозов, при которых короткие схемы категорически недопустимы и могут привести к инвалидности или трагическому исходу.

Длительные курсы (от 4–6 недель и дольше) по-прежнему жизненно необходимы при:

Туберкулезе;

Инфекционном поражении клапанов сердца (эндокардите);

Воспалении костной ткани (остеомиелите);

Инфекциях вокруг установленных протезов, суставов и имплантов;

Глубоких абсцессах и грибковых поражениях.

Отмена препарата должна происходить ровно тогда, когда болезнь отступила. Доверяйте только квалифицированным врачам, следите за своим самочувствием и не подвергайте свой организм лишней медикаментозной нагрузке.