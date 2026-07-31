Известный врач назвал деталь в самолете, которая может спасти жизнь

Рейс может в считанные минуты превратиться в мучительный кошмар наяву, если не знать о скрытых угрозах, которые таит в себе длительный полет на огромной высоте.

Фраза бортпроводника "Надеемся, ваш полет пройдет приятно!" у многих опытных путешественников вызывает лишь горькую ухмылку. О каком удовольствии может идти речь, когда тело распухает от отеков, голова трещит по швам, а в глазах появляется ощущение засыпанного песка?

Однако известная медицинская истина гласит: в воздухе все может стать в разы хуже. Популярный врач-терапевт Олег Абакумов признался, что сам попал в ловушку прямо на борту лайнера. Во время многочасового перелета медику внезапно стало плохо, а в куцой аптечке бортпроводников не оказалось даже банальной таблетки от головы.

После этого случая доктор кардинально пересмотрел состав своей ручной клади. Теперь вместо бесполезных книг он настоятельно рекомендует каждому пассажиру собрать спасительный медицинский набор.

Почему организм "ломается" в воздухе

Чтобы понять, как спастись, нужно осознать, каким жестким испытаниям подвергается человеческое тело на высоте 9000 метров.

Агрессивные перепады давления. На взлете и посадке показатели в салоне резко скачут. Если у вас хотя бы немного заложен нос, воздух физически не успевает выровняться в пазухах. Отсюда возникает дикая, пронизывающая боль в лобной части, переносице, ушах и даже верхних зубах.

На взлете и посадке показатели в салоне резко скачут. Если у вас хотя бы немного заложен нос, воздух физически не успевает выровняться в пазухах. Отсюда возникает дикая, пронизывающая боль в лобной части, переносице, ушах и даже верхних зубах. Разреженный воздух и дефицит кислорода. Давление в герметичном салоне искусственно поддерживается на уровне 2000–2500 метров над уровнем моря. Кровеносная система и сердце начинают работать с колоссальной перегрузкой.

Давление в герметичном салоне искусственно поддерживается на уровне 2000–2500 метров над уровнем моря. Кровеносная система и сердце начинают работать с колоссальной перегрузкой. Африканская засуха. По уровню влажности салон современного самолета легко посоревнуется с пустыней Сахара. Воздух буквально высасывает влагу из организма. Как итог — пересохшая кожа, иссушенная роговица глаз и мгновенно густеющая кровь.

Главная скрытая угроза перелета — именно густая кровь в сочетании с неподвижностью. Несколько часов в застывшей позе гарантируют тяжелый застой в венах ног, который грозит не просто отеками, а смертельно опасным тромбозом глубоких вен.

Первая помощь на высоте

Чтобы не стать жертвой внезапного приступа, врачи советуют выполнять три золотых правила безопасности:

Пейте чистую воду. Забудьте про алкоголь и газировку — пейте много обычной негазированной воды на протяжении всего рейса. Надевайте компрессионный трикотаж. Натянуть специальные гольфы перед полетом — задача не из легких, но именно они спасут ваши вены от колоссального давления и предотвращают образование тромбов. Двигайтесь. Каждая 60 минут обязательно вставайте со своего кресла, проходитесь по проходу и делайте простую разминку для стоп, не обращая внимания на косые взгляды соседей.

Что обязательно должно быть в вашей ручной клади

Главное правило любого путешественника гласит: лучше взять лекарство и не воспользоваться им, чем оказаться беспомощным на высоте в несколько тысяч метров.

В вашу дорожную аптечку обязательно должны войти:

Парацетамол. Идеальное и максимально мягкое средство от неожиданной головной боли, которое не травмирует слизистую желудка.

Ибупрофен. Незаменим при суставных или мышечных болях, но с ним стоит быть осторожнее людям с заболеваниями почек, желудка или гипертонией.

Солевой спрей для носа. Увлажняет слизистую и помогает пазухам быстро выровнять внутреннее давление.

Увлажняющие капли для глаз. Быстро снимут ощущение "наждачки" и вернут комфорт.

Зона особого риска

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, ваша ручная кладь должна формироваться с особым цинизмом. При себе всегда необходимо иметь строго проверенные препараты:

Индивидуальный ингалятор при астме;

Ручка-эпинефрин для аллергиков, рискующих получить анафилактический шок;

Специфические таблетки от давления (только по заранее согласованной схеме с лечащим врачом).

Важное предупреждение: забудьте о самолечении. Например, принимаемый "на всякий случай" при боли в груди нитроглицерин категорически противопоказан без диагноза "стенокардия" — он способен критически уронить давление и привести к трагедии. Подходите к подготовке к перелету с холодной головой, собирайте аптечку заранее и берегите свое здоровье.