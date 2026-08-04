Кому на самом деле достались яхты и элитные квартиры вдовца: жестокий финал легенды шансона Вилли Токарева

Семилетняя годовщина со дня смерти шансонье обнажила неприглядную семейную драму, в которой близкие люди мастера остались у разбитого корыта.

Прошло ровно семь лет с того печального дня, как 4 августа умер один из самых колоритных и ярких королей отечественного шансона Вилли Токарев. Знаменитый исполнитель хита "В шумном балагане" ушел из жизни в возрасте 84 лет после долгих лет тайной и мучительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артиста с почестями похоронили на Калитниковском кладбище в Москве, однако мир и покой в его семье так и не воцарились. Похороны стали лишь прологом к ожесточенной и циничной борьбе за его многомиллионное наследство.

После себя легендарный усатый певец оставил не только богатый музыкальный архив, но и запредельное богатство, за которое сошлись в схватке его родственники. В завещании Токарева значились роскошные объекты недвижимости и активы: культовая квартира в высотке на Котельнической набережной в центре Москвы, панорамная двухкомнатная плаза с видом на море в Ялте, элитная недвижимость в Нью-Йорке, собственный морской катер-яхта у крымских берегов, а также регулярные авторские отчисления за сотни хитов, приносившие баснословные доходы.

Однако когда нотариус зачитал последнюю волю артиста, у части его семьи земля ушла из-под ног. Разразился оглушительный скандал. Выяснилось, что весь свой гигантский капитал, имущество и права на песни Токарев до копейки отписал своей последней, третьей супруге — молоденькой Юлии Бединской-Токаревой и их общим детям Эвелине и Милене.

А вот сыновья исполнителя от прошлых браков оказались буквально выброшены на улицу и вычеркнуты из жизни знаменитого отца. Старший сын Антон от первой жены честно признался журналистам: грандиозных паев он не ждал, но до последнего верил, что звездный дед хотя бы позаботится о родном внуке Егоре. Реакция вдовы после похорон была похожа на издевательство. Вместо доли в элитной недвижимости или отчислений семье Антона передали лишь старый золотой мундштук для саксофона и две виниловые пластинки.

Не повезло и среднему сыну артиста Алексу, который проживает в Соединенных Штатах Америки. Мужчина вовсе не получил от знаменитого родителя ни цента. Отношения в семье были настолько натянутыми и холодными, что Алекс даже не прилетел в Москву на похороны собственного отца.

Напомним, путь Вилли Токарева к многомиллионному состоянию был тернист и полон лишений. В 1974 году певец эмигрировал в США, где прошел через адские низовые работы — впахивал почтальоном и таксистом в Нью-Йорке. Выпущенный в 1981 году легендарный альбом "В шумном балагане" принес ему мгновенный культовый статус среди русскоязычной эмиграции и сделал богачом. Но, как показало время, скопленные тяжелым трудом миллионы не принесли счастья его разобщенной семье, став причиной вечного раздора и затаенной обиды.