Кому на самом деле достались яхты и элитные квартиры вдовца: жестокий финал легенды шансона Вилли Токарева

Пугачева лишилась своего наследия Тесты Жену Курбана Омарова задержали силовики Игры Сонник

Топ новостей недели

Ужасная гибель за считанные дни: объявлена катастрофа, которая с легкостью сотрет с лица Земли целые страныУжасная гибель за считанные дни: объявлена катастрофа, которая с легкостью сотрет с лица Земли целые страны Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видеоСтрашное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видомПокинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом "Фу, оторопь просто!": Волочкова вывалила срамные места в бесстыдном неглиже"Фу, оторопь просто!": Волочкова вывалила срамные места в бесстыдном неглиже

Лента новостей

Вторник 4 августа

18:29Кому на самом деле достались яхты и элитные квартиры вдовца: жестокий финал легенды шансона Вилли Токарева 16:30У позорно сбежавшего иноагента нашли тайные элитные хоромы в столице 14:45Разрушает не только легкие: что на самом деле происходит с организмом, когда рядом кто-то курит 13:34Служебному корпусу в Потаповском переулке вернули исторический облик 13:29Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов 12:14Застуканный с поличным Ваня Дмитриенко жестко подставил родную сестру 10:50В Котельниках к началу учебного года откроют образовательный комплекс почти на 2,5 тысячи мест 10:47В сауну с 22-летним юношей: неузнаваемая Жанна Агузарова ошарашила отдыхом с молодым фаворитом 09:17В одном бюстгальтере и заклепках!: скандальная Глюкоза ошарашила посетителей столичного магазина полуголым видом 00:47Прочь морщины и старение: раскрыт тайный ритуал 4 августа, который подарит женщинам вечную молодость 22:05В Москве восстанавливают экосистему городских прудов 17:48Пьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в реку и чуть не погиб 16:17"Противно!": взбешенный Дима Билан сорвался и публично унизил журналистов 14:28Прокуратура решила нанести новый сокрушительный удар по блогеру Лерчек 13:56Афиша мероприятий на август-2026: выставки, спектакли и концерты 12:34"Придется выпить флакон валерьянки!": затворница Эдита Пьеха ошеломила заявлением о возвращении на сцену 10:58Сбежавшая из России Пугачева лишилась наследия, которое берегла почти тридцать лет 09:35Молодую жену Курбана Омарова закрутили на глазах у разъяренных клиентов 01:54Смертельная ловушка Онуфриева дня: эта случайная фразa 3 августа лишит денег и здоровья на весь год 18:15"Эффект Анджелины Джоли": стоит ли вам сдавать генетический тест на рак и что делать, если мутация найдена 15:03Ни в коем случае не засыпайте так: опасный вечерний ритуал заставит забыть даже свое имя 11:10Срочно спасайте мозг: эта привычная еда защитит от слабоумия и старческого маразма 06:47Навлечете смертельную беду: почему в Ильин день 2 августа категорически запрещено подходить к воде 17:50Ужасающее открытие ученых обрекло миллионы людей на мучительный маразм 15:48Рыжий из "Иванушек" своей дерзкой и провокационной выходкой жестко высмеял суровые законы 12:53 Известный онколог обнародовала страшную причину появления рака 07:37Прольется кровь, придет нищета: "черная метка" 1 августа раздавит тысячи семей 17:18"Сдайте меня в психушку!": 64-летняя Роза Сябитова сделала шокирующее заявление о молодом любовнике 15:44Известный врач назвал деталь в самолете, которая может спасти жизнь 13:03Судьба нанесет удар: кому из знаков зодиака август 2026 перевернет жизнь 11:15Безжалостный суд вынес жестокий вердикт рыдающей Блиновской 09:44Сбежавшие артисты-иноагенты в ужасе оборвали все связи с РФ – что случилось? 00:35Ошпарит и заберет душу: какую тайну скрывали наши предки в самый загадочный день – 31 июля 17:26"Перебор!": новый пляжный снимок Яны Рудковской вызвал оторопь у фанатов 16:43Малый бизнес и роботы: Воробьёв рассказал Путину, на чем держится экономика Подмосковья 15:15Неожиданное решение в семье легендарного сатирика: почему Петросян и Брухунова разлучились с маленькими наследниками 13:36"Любить буду любой, даже актрисой!": Павел Табаков огорошил откровенным признанием о воспитании дочери 12:21Собянин: Еще 2,3 тыс. инновационных электробусов Москва получит до 2030 года 12:12Московские школьники представили свои проекты на выставке в Пекине – Собянин 10:49Рассекречена страшная ошибка в питании, которая тихо уничтожает почки 09:17Переломанная Пугачева пошла на крайние меры ради выживания 01:17Тайное табу: что за опасность скрывает дата 30 июля 18:03Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом 15:37Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича* 13:38Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом 12:08Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России 10:34Названа простая и дешевая привычка, которая убережет сердце от смертельного удара 09:19Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале 01:09Афиногенов день: какой древний ритуал 29 июля способен привлечь богатство на весь год 17:30Взялись по-взрослому: против увязшей в скандалах Долиной открыли дело
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кому на самом деле достались яхты и элитные квартиры вдовца: жестокий финал легенды шансона Вилли Токарева

Кому на самом деле достались яхты и элитные квартиры вдовца: жестокий финал легенды шансона Вилли Токарева
213

Семилетняя годовщина со дня смерти шансонье обнажила неприглядную семейную драму, в которой близкие люди мастера остались у разбитого корыта.

Прошло ровно семь лет с того печального дня, как 4 августа умер один из самых колоритных и ярких королей отечественного шансона Вилли Токарев. Знаменитый исполнитель хита "В шумном балагане" ушел из жизни в возрасте 84 лет после долгих лет тайной и мучительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артиста с почестями похоронили на Калитниковском кладбище в Москве, однако мир и покой в его семье так и не воцарились. Похороны стали лишь прологом к ожесточенной и циничной борьбе за его многомиллионное наследство.

После себя легендарный усатый певец оставил не только богатый музыкальный архив, но и запредельное богатство, за которое сошлись в схватке его родственники. В завещании Токарева значились роскошные объекты недвижимости и активы: культовая квартира в высотке на Котельнической набережной в центре Москвы, панорамная двухкомнатная плаза с видом на море в Ялте, элитная недвижимость в Нью-Йорке, собственный морской катер-яхта у крымских берегов, а также регулярные авторские отчисления за сотни хитов, приносившие баснословные доходы.

Однако когда нотариус зачитал последнюю волю артиста, у части его семьи земля ушла из-под ног. Разразился оглушительный скандал. Выяснилось, что весь свой гигантский капитал, имущество и права на песни Токарев до копейки отписал своей последней, третьей супруге — молоденькой Юлии Бединской-Токаревой и их общим детям Эвелине и Милене.

А вот сыновья исполнителя от прошлых браков оказались буквально выброшены на улицу и вычеркнуты из жизни знаменитого отца. Старший сын Антон от первой жены честно признался журналистам: грандиозных паев он не ждал, но до последнего верил, что звездный дед хотя бы позаботится о родном внуке Егоре. Реакция вдовы после похорон была похожа на издевательство. Вместо доли в элитной недвижимости или отчислений семье Антона передали лишь старый золотой мундштук для саксофона и две виниловые пластинки.

Не повезло и среднему сыну артиста Алексу, который проживает в Соединенных Штатах Америки. Мужчина вовсе не получил от знаменитого родителя ни цента. Отношения в семье были настолько натянутыми и холодными, что Алекс даже не прилетел в Москву на похороны собственного отца.

Напомним, путь Вилли Токарева к многомиллионному состоянию был тернист и полон лишений. В 1974 году певец эмигрировал в США, где прошел через адские низовые работы — впахивал почтальоном и таксистом в Нью-Йорке. Выпущенный в 1981 году легендарный альбом "В шумном балагане" принес ему мгновенный культовый статус среди русскоязычной эмиграции и сделал богачом. Но, как показало время, скопленные тяжелым трудом миллионы не принесли счастья его разобщенной семье, став причиной вечного раздора и затаенной обиды.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2026, 18:29
Вилли Токарев. Фото: kino-teatr.ru
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

По теме

Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы

У позорно сбежавшего иноагента нашли тайные элитные хоромы в столице

У позорно сбежавшего иноагента нашли тайные элитные хоромы в столице
Регулярные поливания родины грязью не помешало разбогатевшему на отечественном телевидении шоумену-иноагенту бережно прятать элитные миллионные активы. Многие беглые представители отечественного шоу-бизнеса, спешно покинувшие Россию и публично открестившиеся от своей аудитории, на деле вовсе не спешат сжигать финансовые мосты.

Разрушает не только легкие: что на самом деле происходит с организмом, когда рядом кто-то курит

Разрушает не только легкие: что на самом деле происходит с организмом, когда рядом кто-то курит
Масштабное исследование с участием четверти миллиарда человек заставило медиков содрогнуться от истинных масштабов привычной бытовой угрозы. Миллионы некурящих людей ежедневно становятся заложниками чужой губительной привычки, даже не подозревая о глубине грозящей им опасности.

Застуканный с поличным Ваня Дмитриенко жестко подставил родную сестру

Застуканный с поличным Ваня Дмитриенко жестко подставил родную сестру
Грандиозный стадионный триумф юного кумира молодежи на глазах у многотысячной публики оборачивается позорным музыкальным разоблачением. Любимчик миллионов подростков Ваня Дмитриенко оказался в эпицентре громкого скандала после своего масштабного сольного концерта на Большой спортивной арене "Лужники".

В сауну с 22-летним юношей: неузнаваемая Жанна Агузарова ошарашила отдыхом с молодым фаворитом

В сауну с 22-летним юношей: неузнаваемая Жанна Агузарова ошарашила отдыхом с молодым фаворитом
Главная инопланетянка отечественной эстрады, привыкшая вести скрытный образ жизни, неожиданно попалась на глаза публике в компании юного красавчика. 61-летняя эпатажная королева советского и российского рок-н-ролла Жанна Агузарова давно заслужила статус самой загадочной и недосягаемой звезды.

В одном бюстгальтере и заклепках!: скандальная Глюкоза ошарашила посетителей столичного магазина полуголым видом

В одном бюстгальтере и заклепках!: скандальная Глюкоза ошарашила посетителей столичного магазина полуголым видом
Эпатажная певица снова переступила все грани дозволенного и устроила дерзкое провокационное шоу прямо в публичном месте столицы. 40-летняя российская поп-дива Наталья Чистякова-Ионова, известная миллионам под псевдонимом Глюкоза, кажется, окончательно решила закрепить за собой статус главной бунтарки и эпатажной дивы отечественного шоу-бизнеса.

Выбор читателей

03/08ПндСбежавшая из России Пугачева лишилась наследия, которое берегла почти тридцать лет 03/08ПндМолодую жену Курбана Омарова закрутили на глазах у разъяренных клиентов 03/08ПндПрокуратура решила нанести новый сокрушительный удар по блогеру Лерчек 03/08ПндСмертельная ловушка Онуфриева дня: эта случайная фразa 3 августа лишит денег и здоровья на весь год 03/08Пнд"Придется выпить флакон валерьянки!": затворница Эдита Пьеха ошеломила заявлением о возвращении на сцену 03/08ПндПьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в реку и чуть не погиб