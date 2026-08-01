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Суббота 1 августа

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Известный онколог обнародовала страшную причину появления рака

Известный онколог обнародовала страшную причину появления рака
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Многолетние споры о том, способна ли глубокая душевная боль и застарелая обида материализоваться в смертоносную опухоль, получили нетривиальное объяснение от ведущих практикующих медиков.

Вопрос о том, может ли невысказанный гнев, горечь предательства или затяжная депрессия обернуться страшным диагнозом, периодически взрывает информационное пространство. Одни с пеной у рта доказывают, что психосоматика рака — это шарлатанский бред и опасная псевдонаучная ересь, а другие видят в душевных травмах единственный ответ на вопрос, почему болезнь безжалостно выкашивает молодых, спортивных и внешне благополучных людей. Развеять опасные мифы и пролить свет на суровую правду взялась опытный врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе, которая ежедневной спасает жизни пациентов.

Стресс как тихий предвестник катастрофы

Специалисты-онкологи перед началом любого сложнейшего лечения собирают доскональный анамнез. И в этих конфиденциальных беседах выясняется поразительная, пугающая закономерность: абсолютное большинство больных на вопрос о том, что предшествовало беде, называют одно и то же. Перед диагностированием опухоли в их жизни всегда присутствовал колоссальный, выжигающий изнутри стресс. Тяжелый развод, предательство мужа, затяжная война с родителями или смерть близкого человека — именно эти драмы становились отправной точкой.

С чисто биологической точки зрения механизм превращения эмоций в смертельный недуг предельно прост и вполне измерим. Когда человек годами носит боль в себе, не давая выплеска чувствам, организм начинает буквально отравлять сам себя. В ответ на хронический стресс надпочечники без остановки выделяют кортизол.

Запредельный уровень "гормона стресса" наносит сокрушительный удар по защитным системам: у человека разрушается сон, пропадает аппетит, наваливается смертельная усталость. Но главное — катастрофически падает уровень лимфоцитов. Это те самые клетки-киллеры, которые ежедневно и непрерывно отлавливают и уничтожают мутировавшие, потенциально раковые клетки в нашем теле. Как только иммунная броня дает пробоину, у атипичных клеток появляется смертоносный шанс закрепиться и начать молниеносно делиться, формируя опухоль.

Горе, на которое не хватило времени

Отдельная трагедия, с которой ежедневно сталкиваются врачи — это истории людей, у которых физически не было времени пожалеть себя. Погружаясь с головой в уход за тяжелобольным родственником, переживая крах бизнеса или жестокую измену, человек откладывает поход к врачу месяцами. Организм в это время работает на износ, выжигая последние ресурсы иммунитета.

Врач-онколог с сожалением отмечает, что сегодня пациентам катастрофически не хватает психотерапевтической помощи. Люди приходят в онкоцентры не только за химиотерапией, но и за возможностью выговориться, вылить накопленный ад. Увы, штатных онкопсихологов в большинстве государственных клиник до сих пор критически мало.

У каждого органа — своя рана?

В психосоматическом подходе существует четкая градация: считаются, что разные эмоции бьют по конкретным органам. Так, опухоли молочных желез невероятно часто диагностируют у женщин, переживших тяжелейшие семейные драмы и глубокое одиночество. А онкология репродуктивной системы нередко настигает тех, кто долго и мучительно не мог реализовать свой материнский инстинкт.

Практикующие врачи подтверждают: среди пациенток гинекологических и маммологических отделений действительно много женщин, у которых не было ни беременностей, ни полноценных гармоничных отношений. Нерастраченная энергия любви, заботы и нежности, не найдя выхода, превращается в разрушительную силу. Это не строгий диагноз, но отрицать эту жуткую статистику медики не готовы.

Почему рак молодеет в комфортном мире?

Парадокс нашего времени заключается в том, что раковые заболевания стремительно молодеют и охватывают планету, несмотря на высокий уровень комфорта, доступность хорошей еды и медицины. Дело в том, что бытовые удобства не спасают от чудовищного психологического прессинга. Кредитная кабала, страх потери работы, перфекционизм и одиночество в сети создают тот самый фоновый стресс, который незаметно подтачивает даже самый крепкий организм.

Психоэмоциональный фактор сегодня официально признан учеными важнейшим звеном в развитии онкологии наравне с плохой экологией, курением и генетикой. Забота о здоровье — это не только регулярные чекапы и правильное питание, но и умение вовремя экологично избавляться от застарелых обид и негатива. Если вы годами носите в душе тяжелый груз, помните: ваше тело может не выдержать этой тяжести.

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1 августа 2026, 12:53
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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