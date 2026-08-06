Неожиданно всплыла пикантная причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука

Громкий распад одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса продолжает обрастать все новыми домыслами, гипотезами и откровенными сплетнями.



Когда Федор Бондарчук и его молодая муза Паулина Андреева официально расторгли брак, общественность удовлетворилась вполне нейтральным объяснением. В светских кулуарах шептались о разнице в темпераментах и ритмах жизни: мол, утонченная Паулина предпочитала тихий семейный уют, а энергичный мэтр не мыслил себя без богемных тусовок. Однако скандально известная журналистка Божена Рынска решительно несогласна с этой красивой картинкой и выдвинула собственную, куда более пикантную версию происшедшего.

Находясь в Латвии, блогер продолжает уверять подписчиков, что сохраняет эксклюзивные каналы связи с московским бомондом. По личному мнению Божены, причиной бегства Андреевой из семейного гнезда стали вовсе не бытовые разногласия, а неисправимая привычка режиссера искать вдохновение на стороне. Более того, Рынска убеждена, что у кинематографиста уже вовсю разгорается новый роман.

В своих социальных сетях журналистка во всеуслышание заявила, будто Бондарчук нашел утешение в обществе 49-летней актрисы Виктории Исаковой. По версии Божены, именно эта связь и регулярные увлечения режиссера на стороне якобы переполнили чашу терпения его молодой супруги.

"А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять с кем-то не сходит налево по случаю и не испортит все", — написала Рынска, открыто намекая на неверность постановщика.

Впрочем, насколько слова светской обозревательницы соответствуют действительности — вопрос абсолютно открытый. Сама Божена славится своими резкими и сугубо субъективными суждениями, а ни один из героев этой истории не давал никаких официальных комментариев. Ни Бондарчук, ни Исакова, ни Андреева слухи о любовном треугольнике не подтверждают, предпочитая игнорировать подобные вбросы.