Внезапно отменивший концерты Григорий Лепс сделал важное заявление

Поклонники популярных хитов народного артиста оказались в глубокой растерянности из-за экстренных новостей, пришедших из знаменитых курортных городов.

Григорий Лепс, чей гастрольный график обычно расписан на много месяцев вперед, ошарашил публику крайне неприятным решением. Знаменитый певец был вынужден экстренно отменить долгожданные выступления на южном побережье. Жители и многочисленные гости Феодосии и Ялты, заранее раскупившие билеты на 11 и 12 августа, в одно мгновение остались ни с чем.

Причиной столь суровой и вынужденной меры стали серьезные технические проблемы, охватившие регион. Настоящий форс-мажор в виде регулярных перебоев с электричеством поставил под угрозу проведение масштабного музыкального праздника. Полноценное выступление артиста такого уровня требует колоссальных энергозатрат: мощнейший живой звук, тонны светового оборудования и сложнейшие декорации просто неспособны работать в условиях постоянного отключения света.

Организаторы гастролей до последнего момента надеялись на лучшее и пытались найти выход из сложившейся ситуации. Однако рисковать безопасностью зрителей и качеством долгожданного перформанса никто не захотел. Напряжение в сети постоянно скачет, а гарантировать стабильную работу техники сегодня не берется ни один специалист.

"Обстановка меняется каждый день: свет то есть, то его нет. Пока о конкретных переносах никто не может ничего говорить, все зависит от того, в какую сторону будет меняться ситуация дальше. Пока что концерты отменены до лета следующего года", — поделился тревожными подробностями источник, знакомый с организацией южного тура.

Сам Григорий Лепс не стал прятаться за спины промоутеров и лично вышел на связь с расстроенными фанатами. В своем блоге исполнитель опубликовал эмоциональное обращение, пытаясь сгладить неприятный осадок от сорванного праздника.

"Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом", — лаконично, но с глубоким уважением к своей аудитории написал музыкант.

Для тысяч россиян, планировавших свои летние отпуска с учетом концертов любимого исполнителя, это известие стало настоящим ударом. Люди съезжались на юг со всех уголков страны, чтобы вживую услышать знаменитые бархатные ноты и зарядиться бешеной энергетикой любимого певца.

Теперь огорченным поклонникам остается только оформлять возврат билетов и ждать следующего летнего сезона. Организаторы обещают, что к будущему году все технические проблемы будут полностью решены, и Лепс вернется на южную сцену с удвоенной энергией.