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Асбест и хаос итальянской металлургии: главный завод Европы под угрозой закрытия из-за евробюрократии

Асбест и хаос итальянской металлургии: главный завод Европы под угрозой закрытия из-за евробюрократии
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Горячий цех сталелитейного завода в итальянском городе Таранто будет закрыт на ближайшие 90 дней по решению апелляционного суда Милана. Для возобновления производства необходимо убрать все асбестовые элементы конструкций и оборудования из цеха, сообщает портал Eurometal.

Металлургический завод компании Acciaierie d'Italia (ADI), ранее известной как Ilva (Ильва), является крупнейшим на территории Европы. Как уточняют источники издания, близкие к решению вопроса, внутри принимающих решения лиц решение суда характеризуется как «асбест и хаос», а также «мы наблюдаем агонию «Ilva».

«Решение по бывшей Ilva представляет собой кульминацию судебного подхода, который игнорирует промышленную реальность. Требовать удаления асбеста из доменных печей означает предъявлять требование, несовместимое с самой технологией завода: это все равно, что требовать, чтобы автомобиль работал без двигателя», — сказал Антонио Гоцци, президент итальянской ассоциации производителей стали Federacciai.

Данная цитата в полной мере отражает сложившуюся в Евросоюзе двойственную ситуацию. С одной стороны, в Европе запрещены все виды асбеста (коммерческое название группы волокнистых минералов). Причиной этому стало открытие конца XX века — амфиболовая группа асбеста представляет опасность для здоровья человека. Амфиболы представляют собой сложный гидросиликат с молекулой железа в формуле. Он обладает устойчивостью к кислотам, и потому, оказавшись в респираторной системе человека, остается там на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания. Почему? Молекула железа обеспечивает амфиболам устойчивость к кислотам, и потому макрофаги не могут их растворить и вывести из организма. Амфиболы запрещены во всем мире.

Впрочем, не все виды асбеста таковы. Есть другой вид асбеста, хризотиловый. Он является гидросиликатом магния, который не обладает устойчивостью к кислотам. Хризотил выводится из организма за короткий срок, и потому его разрешено использовать во многих странах мира при контролируемом использовании. Во многих, но не в Евросоюзе. Дело в том, что на момент запреты амфиболов Западная Европа закупала основной объем именно этого вида асбеста из месторождений бывших колоний в Африке. Запрет амфиболов отрезал их каналы поставок, но оставлял рынок открытым перед дешевым канадским, бразильским и российским хризотилом. Этого допустить было нельзя, и потому Евросоюз запретил все виды асбеста сразу, рассчитывая тем самым поддержать производителей синтетических аналогов внутри страны.

Правда, создать полноценный искусственный аналог асбеста не получилось. Европа развила активную деятельность, раздувая истерическую риторику вокруг промышленного использования всех видов асбеста, постепенно зачищая рынок от конкурентов. Так в Канаде также ввели полный запрет, в Бразилии практически ликвидировали отрасль, а на Российскую Федерацию вот уже 30 лет оказывается колоссальное давление.

Теперь же, как мы видим, ЕС оказался в ситуации цугцванга. Завод в Таранто без асбеста работать не сможет — это ясно дали понять представители отрасли. Если, предположим, на заводе использовался амфиболовый асбест, то, получается, что рабочие почти три десятилетия контактировали с вредным веществом, а евробюрократы закрывали на это глаза ради прибыли? Или, если использовался хризотил, то почему его можно было использовать последние 30 лет, не смотря на внутриевропейский запрет? Ведь тогда получается, что рядовому итальянцу нельзя использовать, скажем, доступный хризотилцементный шифер, а обязательно покупать дорогую и менее надежную синтетику, а вот заводу очень даже можно? В любом случае получается, что руководство ЕС не соблюдает собственные правила… Что наводит на мысль о природе этих правил и их отношению к объективной реальности.

Европейские СМИ же пока наполнены оптимизмом. Ходят слухи о предоставлении займа в размере 100 млн евро для завода на поправку дел, наращивании объемов импорта и продаже завода американской компании Flacks Group или индусам Jindal Group. Впрочем, как они будут выплавлять металл без асбеста решительно непонятно…

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6 августа 2026, 17:34
Фото: wirestock / magnific.com
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