"Придется выпить флакон валерьянки!": затворница Эдита Пьеха ошеломила заявлением о возвращении на сцену

Легендарная артистка, много лет скрывавшаяся от глаз публики за глухими заборами загородного дома, решила сделать оглушительный подарок миллионам своих поклонников.



Имя народной артистки СССР Эдиты Пьехи уже долгое время окружено плотной завесой тайны. В последние годы 89-летняя легенда советской и российской эстрады ведет подчеркнуто уединенный, затворнический образ жизни. Певица не посещает светские мероприятия, категорически отказывается от съемок на телевидении и практически не выходит за пределы своего загородного дома под Санкт-Петербургом. В прессе то и дело вспыхивали тревожные слухи о тяжелом состоянии здоровья и немощи звезды.

Однако истинная королева сцены доказала, что ее рано списывать со счетов. Отпраздновав свое 89-летие, Эдита Станиславовна сделала сенсационное заявление, которое буквально взорвало музыкальный мир. Выяснилось, что затворница не просто следит за происходящим, а вовсю готовится к грандиозному возвращению к своему верному зрителю.

Свое триумфальное явление публике Эдита Пьеха наметила на грандиозную дату — собственный 90-летний юбилей, который она отметит летом 2027 года. Артистка откровенно признается, что мысли о выходе на подмостки вызывают у нее невероятный трепет и сильное волнение, с которым тяжело справиться даже после десятков лет успешной карьеры.

"Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки", — цитирует легендарную певицу СМИ.

Поддержку в этот трепетный период звезда получает от своей большой и дружной семьи. В день 89-летия к легендарной имениннице трогательно обратился ее знаменитый внук, певец Стас Пьеха. Музыкант поздравил любимую бабушку не только лично, но и опубликовал в социальных сетях уникальные архивные кадры. На видео совсем еще молодая и цветущая Эдита Станиславовна впервые представляет шестилетнего Стасика многомиллионной телеаудитории.

"Мы празднуем 89-летие нашей старшей! Наш аксакал, наша мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая Бабон, живи и радуйся каждому дню на радость нам — твоей семье! Мы всегда рядом в любой сложный и радостный момент!" — с нежностью написал Стас Пьеха.

Поклонники артистки ликуют и молятся о здоровье любимой певицы. Очевидно, что грядущее 90-летие легендарной Эдиты Пьехи станет главным культурным событием 2027 года, а ее долгожданный выход на сцену войдет в золотую историю отечественного шоу-бизнеса.