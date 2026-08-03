"Придется выпить флакон валерьянки!": затворница Эдита Пьеха ошеломила заявлением о возвращении на сцену

Имя народной артистки СССР Эдиты Пьехи уже долгое время окружено плотной завесой тайны. В последние годы 89-летняя легенда советской и российской эстрады ведет подчеркнуто уединенный, затворнический образ жизни. Певица не посещает светские мероприятия, категорически отказывается от съемок на телевидении и практически не выходит за пределы своего загородного дома под Санкт-Петербургом. В прессе то и дело вспыхивали тревожные слухи о тяжелом состоянии здоровья и немощи звезды.
Однако истинная королева сцены доказала, что ее рано списывать со счетов. Отпраздновав свое 89-летие, Эдита Станиславовна сделала сенсационное заявление, которое буквально взорвало музыкальный мир. Выяснилось, что затворница не просто следит за происходящим, а вовсю готовится к грандиозному возвращению к своему верному зрителю.
Свое триумфальное явление публике Эдита Пьеха наметила на грандиозную дату — собственный 90-летний юбилей, который она отметит летом 2027 года. Артистка откровенно признается, что мысли о выходе на подмостки вызывают у нее невероятный трепет и сильное волнение, с которым тяжело справиться даже после десятков лет успешной карьеры.
"Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки", — цитирует легендарную певицу СМИ.
Поддержку в этот трепетный период звезда получает от своей большой и дружной семьи. В день 89-летия к легендарной имениннице трогательно обратился ее знаменитый внук, певец Стас Пьеха. Музыкант поздравил любимую бабушку не только лично, но и опубликовал в социальных сетях уникальные архивные кадры. На видео совсем еще молодая и цветущая Эдита Станиславовна впервые представляет шестилетнего Стасика многомиллионной телеаудитории.
"Мы празднуем 89-летие нашей старшей! Наш аксакал, наша мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая Бабон, живи и радуйся каждому дню на радость нам — твоей семье! Мы всегда рядом в любой сложный и радостный момент!" — с нежностью написал Стас Пьеха.
Поклонники артистки ликуют и молятся о здоровье любимой певицы. Очевидно, что грядущее 90-летие легендарной Эдиты Пьехи станет главным культурным событием 2027 года, а ее долгожданный выход на сцену войдет в золотую историю отечественного шоу-бизнеса.