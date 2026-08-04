Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Собянин осветил ключевые направления деятельности столицы, оказывающие влияние на социально?экономическое развитие субъектов Российской Федерации.



Сергей Собянин акцентировал внимание на значимой роли Москвы в формировании федерального бюджета и обеспечении сбалансированности региональных финансов. По данным, приведенным мэром, с территории города в федеральный бюджет поступает 68 % всех налоговых и иных обязательных платежей. Указанный объем поступлений превышает в 1,5 раза совокупный размер трансфертов, направляемых из федерального бюджета всем субъектам РФ. Таким образом, столица выступает значимым источником ресурсов, способствующих выравниванию экономического и финансового положения регионов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Москва определена как крупнейший транспортный узел Российской Федерации. Через город проходит около 50 % пассажиропотока железнодорожного и авиационного транспорта страны. Реализуемые в столице транспортные проекты ориентированы не только на удовлетворение потребностей жителей города, но и на обеспечение комфортного передвижения граждан из других регионов.

Среди значимых проектов отмечены:

организация движения по Московским центральным диаметрам (МЦД): объединение восьми основных железнодорожных направлений в четыре магистрали, функционирующие в режиме тактового сообщения и оснащённые современным подвижным составом; ежегодно по маршрутам МЦД перевозятся десятки миллионов пассажиров;

расширение сети метрополитена, включая строительство новых станций и развитие двух кольцевых линий;

участие в реализации утвержденного Президентом РФ проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт‑Петербург.

Целью данных мероприятий является формирование единого рельсового и дорожного каркаса, обеспечивающего высокую динамику развития пассажирского транспорта. В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции по темпам развития системы пассажирских перевозок.

Здравоохранение и образовательные проекты

Сфера здравоохранения Москвы также имеет общероссийское значение. Ежегодно порядка 700 000 жителей других субъектов РФ обращаются за медицинской помощью в столичные учреждения. Развитие инфраструктуры здравоохранения включает не только оснащение медицинских организаций современным оборудованием, но и совершенствование системы подготовки кадров, внедрение передовых технологий и цифровых решений.

В числе технологических достижений:

проведение в Москве миллионов медицинских исследований ежемесячно, значительная часть которых выполняется для пациентов из регионов;

апробация в столичных клиниках технологий постановки предварительного диагноза с применением цифровых инструментов;

разработка решений для проактивной диагностики — выявления потенциальных рисков развития заболеваний у пациентов.

В сфере образования значимым результатом стала разработка платформы "Московская электронная школа" и сопутствующих цифровых сервисов. Созданная в рамках проекта электронная библиотека признана одной из наиболее полных и эффективных в мире. До конца текущего года доступ к ресурсам платформы будет обеспечен в 12 субъектах РФ, что охватит почти четверть всех школьников страны.

Кроме того, в системе среднего профессионального образования Москвы значительную долю обучающихся составляют студенты из других регионов — их доля достигает 51 %. Большинство из них после завершения обучения возвращаются в родные субъекты, способствуя развитию кадрового потенциала регионов.

Поддержка в рамках специальной военной операции

Столица является крупнейшим в России центром производства продукции, востребованной в интересах военно‑промышленного комплекса. Предприятия города выпускают спецтехнику, электронику, продовольственные товары и лекарственные средства. Значимым направлением работы является оказание высокотехнологичной медицинской помощи участникам специальной военной операции в крупнейших медицинских центрах Москвы.

Формирование комфортной городской среды и распространение лучших практик

Ежегодный туристический поток в Москву составляет порядка 20 миллионов человек. Развитие городской среды направлено на обеспечение безопасности, удобства и высокого качества общественных пространств. Выработанные в столице стандарты благоустройства активно транслируются в другие субъекты РФ.

Город принимает непосредственное участие в реализации проектов по формированию комфортной среды в ряде регионов, включая Луганск, Смоленск, Ялту, Севастополь, Донецк, Симферополь, Курган, Тверь, Нижний Новгород, Саратов, Тулу, Орел и другие. В рамках сотрудничества ведется работа по созданию парков, скверов и пешеходных зон, а также по внедрению типовых решений в области обустройства общественных территорий.

Культурная инфраструктура столицы, включающая театры, музеи и иные учреждения культуры, также вносит вклад в общероссийское культурное пространство. Важным инфраструктурным проектом является площадка "Москино", обеспечивающая условия для производства значительного объема кинопродукции.

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