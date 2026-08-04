Мэр Москвы рассказал о развитии центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, являющийся флагманом столичной медицины, отмечает важную веху – десятилетие работы Центра радиохирургии.

За этот период медицинское подразделение не только стало уникальной точкой на карте московского здравоохранения, но и превратилось в надежду для тысяч пациентов со всей страны. Одновременно с празднованием юбилея врачи «Склифа» подтвердили свой статус новаторов, впервые в отечественной практике применив комбинированный метод лечения тяжелейшего посттравматического осложнения.

Радиохирургия: 8 тысяч спасенных жизней без скальпеля

История Центра радиохирургии началась в 2014 году, и за прошедшее десятилетие здесь сформировали полноценную экосистему для помощи людям с патологиями головного мозга. О результатах работы института сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за эти годы специалисты центра выполнили более восьми тысяч высокотехнологичных вмешательств. Уникальность подразделения заключается в использовании установки «Гамма-нож» — на сегодняшний день это единственное оборудование такого класса в системе городского здравоохранения.

Технология «Гамма-нож» произвела революцию в нейрохирургии. Она позволяет деликатно удалять новообразования, лечить сосудистые аномалии и корректировать функциональные расстройства мозга без традиционного хирургического вмешательства. Пациентам не требуются разрезы, общая анестезия и длительная реабилитация. Весь процесс лечения занимает один день: человек остается в сознании, а прецизионное облучение воздействует исключительно на пораженные ткани, не задевая здоровые структуры. Это позволяет пациентам возвращаться к привычному ритму жизни практически сразу после процедуры.

Однако столица не останавливается на достигнутом. В планах — масштабное расширение возможностей центра. С открытием нового корпуса НИИ им. Н.В. Склифосовского подразделение радиохирургии переедет в современные залы, где будет установлена система «Кибернож». В отличие от своего предшественника, это оборудование способно лечить патологии не только в черепной коробке, но и по всей протяженности центральной нервной системы, что значительно расширит спектр доступной помощи.

Уникальная операция: конец семнадцатилетних страданий

Параллельно с развитием радиохирургических методов, хирурги «Склифа» демонстрируют виртуозное мастерство в области торакальной и эндоскопической хирургии. Недавно мультидисциплинарная команда врачей провела операцию, не имеющую аналогов в России по своей сложности и подходу. Речь идет о лечении желудочно-плеврального свища — редкого и крайне опасного осложнения, возникшего у пациента после автомобильной аварии почти два десятилетия назад.

В течение 17 лет мужчина страдал от патологического канала, соединявшего желудок с плевральной полостью. Это приводило к тому, что частицы пищи попадали в область легких, вызывая непрекращающиеся воспалительные процессы, невыносимые боли и необходимость носить внешние дренажи. Жизнь пациента превратилась в череду бесконечных перевязок и ограничений.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что успех этого вмешательства стал возможен только благодаря объединению усилий торакальных хирургов и специалистов-эндоскопистов. Новаторство заключалось в использовании комбинированной схемы: вакуумной терапии в сочетании с эндоскопическим ушиванием. Ранее такие методы в России не объединяли для решения подобных задач.

"В столице мы создаем все условия для того, чтобы наши врачи могли внедрять принципиально новые хирургические методики. Благодаря этому москвичи и жители других регионов могут получать эффективную высокотехнологичную помощь даже в самых сложных случаях", – говорит Анастасия Ракова.

Вектор на новые технологии и национальные проекты

Достижения специалистов НИИ им. Н.В. Склифосовского – не просто отдельные успехи врачей, это часть глобальной стратегии развития столичного и федерального здравоохранения. Деятельность института напрямую способствует реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Внедрение малоинвазивных техник, использование радиохирургических установок последнего поколения и междисциплинарный подход позволяют радикально повысить эффективность лечения даже в самых безнадежных случаях.

Работа врачей Склифа интегрирована в задачи нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Москва продолжает инвестировать в медицинскую инфраструктуру, закупая сверхточное оборудование и строя новые высокотехнологичные корпуса, чтобы сложнейшие виды помощи становились доступными для каждого пациента в кратчайшие сроки. Постоянное обновление технической базы и непрерывное обучение кадров позволяют институту оставаться на переднем крае мировой медицинской науки, доказывая, что российская хирургия способна решать задачи любого уровня сложности.