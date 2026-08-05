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Среда 5 августа

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"Четырех мужей похоронила": Шаляпин увлекся тяжелобольной сказочно богатой дамой

"Четырех мужей похоронила": Шаляпин увлекся тяжелобольной сказочно богатой дамой
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Известный своими громкими романами с состоятельными дамами Прохор Шаляпин снова заставил публиковать о себе пикантные слухи, неожиданно признавшись в чувствах к весьма непростой женщина.

Неутомимый романтик и главный любитель представительниц прекрасного пола с внушительным жизненным опытом Прохор Шаляпин вновь оказался в эпицентре светских сплетен. 42-летний артист, привыкший к роскоши и пристальному вниманию прессы, нашел новую даму сердца. Впрочем, сценарий его личной жизни остается неизменным: новая избранница вновь намного старше, баснословно богата и окружена ореолом таинственности.

Началось все еще в конце июля, когда певец аккуратно намекнул поклонникам, что его одиночество подошло к концу. Однако делиться подробностями красавец не спешил, ловко подогревая интерес публики. И вот теперь тайное наконец стало явным. Выяснилось, что новая пассия артиста сейчас проходит лечение в одной из элитных клиник Центрального административного округа столицы. Прохор, как истинный джентльмен, регулярно навещает свою благодетельницу, окружив ее теплом и заботой.

"Есть дама сердца. Конечно же, есть. Вы на меня посмотрите. Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла", — с гордостью и особым трепетом заявил артист.

Судя по всему, богатый жизненный опыт женщины и ее внушительное состояние лишь разжигают страсть певца. Артист особо подчеркнул, что его новая спутница ни в чем не нуждается и может спокойно позволить себе самое дорогостоящее медицинское обслуживание. При этом имя пассии Шаляпин держит в строжайшем секрете, предпочитая оберегать свое "хрупкое счастье" от посторонних глаз.

Публика уже привыкла к специфическим вкусам исполнителя. В его "коллекции" были и эпатажная бизнесвумен Лариса Копенкина, и покойная миллионерша Татьяна-Клаудия Девис. Прохор никогда не скрывал, что предпочитает зрелых, состоявшихся и обеспеченных партнерш, способных оценить его юношеский задор и ослепительную белоснежную улыбку. Новый роман идеальнейшим образом вписывается в этот привычный светский сценарий.

При этом связывать себя узами брака и уж тем более заводить детей королик эпатажа пока не планирует. Позиция артиста по этому поводу предельно честна. Он откровенно признается, что абсолютно не готов делиться бытом с будущими наследниками. Шаляпин отметил, что слишком много работает, а дети требуют огромных эмоциональных и временных ресурсов. По его мнению, малыши должны вырастать в абсолютно безусловной любви, дать которую в силу своего эгоизма и жесткого графика он сейчас не способен.

Впрочем, о будущем и материальных вопросах музыкант думает вполне прагматично. Шаляпин огорошил поклонников откровением: он уже успел составить официальное завещание. В свои 42 года певец полностью определился, кому достанутся его многочисленные квартиры, счета и накопления в случае трагического исхода.

"Я привык учитывать все обстоятельства жизни, которые могут произойти с каждым", — резюмировал артист, намекая на то, что судьба бывает слишком непредсказуемой.

Фанаты певца уже гадают, станет ли таинственная пациентка элитной клиники очередной законной женой Прохора или же этим отношениям суждено остаться лишь красивым больничным романом. В одном можно быть уверенными точно: скучать рядом с Шаляпиным его новой состоятельной покровительнице точно не придется.

Шоу-бизнес в Telegram

5 августа 2026, 13:36
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Газета.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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