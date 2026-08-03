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Понедельник 3 августа

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Смертельная ловушка Онуфриева дня: эта случайная фразa 3 августа лишит денег и здоровья на весь год

Смертельная ловушка Онуфриева дня: эта случайная фразa 3 августа лишит денег и здоровья на весь год
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Опасность третьего дня августа затаилась в самом неосторожном звуке, способном разрушить семейное благополучие и навлечь затяжную полосу бед на каждого, кто нарушит древний завет.

В народном календаре 3 августа — особый и крайне напряженный день, известный как Онуфрий Молчаливый. С давних времен наши предки относились к этой дате с мистическим трепетом. Считалось, что в этот день грань между миром людей и темными силами становится настолько тонкой, что любое сказанное вслух слово приобретает колоссальную, а порой и разрушительную силу.

Страшная цена одного слова

Главное и самое жесткое правило 3 августа — соблюдение полного или частичного молчания во время работы. В народе святого Онуфрия почитали как покровителя молчаливых и сдержанных людей.

В этот день крестьяне отправлялись на проверку амбаров и закромов, готовили сусеки для нового урожая зерна. Все эти работы проводились в абсолютной, звенящей тишине. Предки свято верили: если обронишь хотя бы одно слово, пока наполняешь или чистишь амбар, на зерно нападет гниль или вредители, а всю семью зимой ждет голодная нищета.

Даже бытовые вопросы 3 августа старались решать знаками. Считалось, что через открытый в пустой болтовне рот в человека может проникнуть нечистая сила, которая отнимет здоровье, принесет болезни горла и лишит жизненной энергии.

Что еще категорически запрещено делать 3 августа

Онуфриев день требует от каждого предельной осторожности в поступках и помыслах. Нарушение древних табу грозит серьезными неприятностями:

  • Конфликтовать и ссориться. Любая брань, матерные слова или пустые споры 3 августа запускают мощный поток негативной энергии. Гнев, выплеснутый в этот день, вернется к вам в виде затяжных финансовых проблем и тяжелых болезней.
  • Есть сырые яблоки прямо с дерева. Хотя урожай уже созревает, до Яблочного Спаса свежие фрукты старались не употреблять в сыром виде. Считалось, что это может привести к боли в животе и лишить человека удачи. Из яблок 3 августа разрешалось варить только компоты и варенье.
  • Лентяйничать и откладывать дела. Онуфрий Молчаливый не терпит праздновости. Тот, кто проведет этот день в лености, рискует остаться без накоплений и поддержки близких в самый трудный момент.
  • Отказывать в помощи и давать пустые обещания. Если вас попросили о поддержке, проявите великодушие. А вот обещать то, что не сможете выполнить, 3 августа смертельно опасно — нескладеха в делах преследовать вас целый год.

Целебная сила "молчаливой" воды

С особым уважением 3 августа относились к природным источникам. На рассвете знахарки и хозяйки отправлялись к родникам за так называемой "молчаливой водой".

Набирать ее нужно было до восхода солнца, не произнеся по дороге ни единого звука. Верили, что такая вода обладает уникальной магической силой: она способна смыть любой сглаз, снять порчу, вернуть больному силы и подарить молодым девушкам неземную красоту.

Главные приметы погоды на 3 августа

Погодные явления на Онуфрия помогали предкам заглянуть в будущее и узнать, к чему готовиться в ближайшие месяцы:

  • Если ночь на 3 августа выдалась прохладной — зима придет рано и окажется суровой, с сильными трескучими морозами.
  • Сороки громко кричат и не умолкают — ждите очень теплой и сухой зимы.
  • Сильная роса утренним часом предупреждает о плохом урожае льна, но обещает теплые ближайшие дни.
  • Густой туман над лесом 3 августа — верный знак того, что совсем скоро пойдет волна осенних грибов.

Проведите 3 августа в спокойствии и внутренней гармонии. Постарайтесь контролировать свои эмоции, избегайте пустых разговоров, следите за каждым произнесенным словом, и тогда этот день принесет в ваш дом мир, достаток и надежную защиту от любых невзгод.

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3 августа 2026, 01:54
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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