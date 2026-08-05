Депутат Чаплин предложил запретить мойку машин и торговлю во дворах

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение проект новых санитарных правил, устанавливающих единые требования к содержанию дворовых территорий.

Документ вводит на федеральном уровне нормы, которые ранее либо отсутствовали, либо трактовались по-разному, пояснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин.

Согласно проекту, во дворах жилых домов запрещается мойка автомобилей, слив топлива, транзитное движение и размещение объектов торговли и общественного питания. Расстояние от деревьев и кустарников до стен домов должно составлять не менее пяти метров.

Отдельные требования касаются контейнерных площадок. Мусорные баки должны располагаться на расстоянии от 20 до 100 метров от жилых домов и детских площадок, иметь твёрдое покрытие и ограждение. Вывоз отходов предписывается проводить ежедневно.

В зонах санитарной охраны водоисточников проект запрещает строительство посторонних объектов, применение пестицидов и отвод неочищенных стоков.

В случае принятия правил жильцы смогут обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд, если управляющая компания не выполняет установленные требования.



