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Пьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в реку и чуть не погиб

Пьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в реку и чуть не погиб
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Шаг в ледяную бездну столицы едва не закончился фатальной трагедией для мужчины с легендарной и знакомой каждому россиянину фамилией.

Обычная субботняя прогулка по крытому пешеходному мосту Богдана Хмельницкого в Москве, расположенному неподалеку от Киевского вокзала, неожиданно превратилась в настоящую экстренную операцию. Виновником громкого происшествия и переполоха среди прогуливавшихся москвичей стал 50-летний мужчина, чье имя и фамилия мгновенно заставили вздрогнуть пользователей социальных сетей.

Как выяснилось позже, главный герой опасного инцидента — полный тезка известного музыканта и исполнителя Андрея Макаревича*. В тот злополучный вечер 50-летний гражданин решил устроить себе тотальную разгрузку и зашел в развлечениях слишком далеко. Набравшись алкогольных напитков до критического состояния, москвич внезапно проникся глубокой и неадекватной философией. В его нетрезвой голове, по всей видимости, зазвучали мотивы знаменитых роковых хитов про "Новый поворот" и поиски того самого ответа на вопрос, что же ждет впереди — омут или брод.

Душевные порывы и критический градус в крови толкнули мужчину на абсолютно безумный и опасный шаг. Забравшись на ограждение пешеходного моста, пьяный тезка рок-исполнителя решил проверить судьбу на прочность и лихо сиганул вниз прямо в прохладную гладь Москвы-реки.

Прыжок с огромной высоты инженерного сооружения в воду — испытание, которое чрезвычайно редко обходится без инвалидности или смертельного исхода. Мужчине фантастически повезло: случайные очевидцы мгновенно среагировали на шумный всплеск и крики о помощи, после чего оперативно вызвали экстренные службы города.

На место происшествия в считанные минуты прибыли сотрудники поисково-спасательной службы на воде. На специальном катере спасатели подоспели к тонущему экстремалу именно в тот момент, когда тот уже начинал уходить под воду, теряя остатки сил, воздуха и контроля над собственным телом. Мужчину оперативно выловили из реки и подняли на борт, оказав первую необходимую помощь. На берегу пострадавшего уже поджидала бригада скорой помощи.

Финал этой безумной ночи оказался относительно благополучным. Врачебный осмотр показал, что горе-пловец отделался легким испугом, сильным ушибом левого бедра и жесточайшим похмельным синдромом. Серьезных переломов и повреждений внутренних органов удалось избежать каким-то чудом — удар о воду на высокой скорости мог запросто переломать кости или лишить сознания прямо в моменте погружения.

*Признан в России иностранным агентом.

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3 августа 2026, 17:48
Фото: magnific.com
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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