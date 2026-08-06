Уехавшая из России Пугачева перенесла тяжелейшую операцию

Появление заметно сдающей позиции Примадонны на публике с тростью в руках вылилось в громкие разоблачения ее истинного состояния здоровья.



Каждый выход некогда главной певицы страны в свет сегодня рассматривается буквально под микроскопом. Недавнее появление артистки на музыкальном фестивале в Латвии произвело настоящий шок среди собравшейся публики и светских обозревателей. Поклонники с тревогой отмечали: народная артистка еле передвигала ноги, заметно прихрамывала и была вынуждена опираться на массивную трость. Внимательные зрители сразу же заметили, что каждый шаг давался легендарной эстрадной диве с явной болью и огромным трудом.

Сначала окружение артистки пыталось сохранить хорошую мину при плохой игре, всячески сглаживая углы. Представительница певицы Елена Чупракова уверяла журналистов, что бессменная звезда чувствует себя прекрасно, а элегантная трость — это якобы лишь стильный аксессуар для максимального удобства. Позже и сама Алла Борисовна была вынуждена признаться публике: причиной ее хромоты стало неосторожное падение, в результате которого она сломала тазобедренную кость.

Однако реальное положение дел оказалось куда более драматичным и суровым, чем пытались представить представители уехавшей исполнительницы. Истинные подробности тяжелого состояния певицы разоблачил известный музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Как выяснилось, после рокового падения артистка перенесла сложнейшее хирургическое вмешательство.

"Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом", — откровенно рассказал продюсер.

Специфическая и крайне болезненная процедура эндопротезирования требует длительной и упорной реабилитации даже от молодых людей. В преклонном же возрасте восстановление костной ткани и адаптация к искусственному суставу превращаются в настоящую ежедневную пытку. Серьезную нагрузку создает и багаж старых хронических заболеваний, накопившихся у звезды за долгие годы активной и насыщенной карьеры.

Проблемы со здоровьем преследуют певицу уже несколько лет. В гонке за уходящей молодостью и идеальной внешностью артистка неоднократно ложилась под нож пластических хирургов, что неизбежно давало колоссальную нагрузку на организм. Кроме того, серьезнейший удар по ее самочувствию нанесли проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Теперь к тяжелым кардиологическим диагнозам и последствиям многочисленных пластик добавилась еще и серьезная травма опорно-двигательного аппарата. Светские сплетники с грустью констатируют: бежавшая из России певица угасает на глазах, а каждый ее публичный выход сегодня превращается в настоящий подвиг воли. Вернется ли Примадонна к привычному образу жизни или трость теперь станет ее постоянным спутником — остается большой загадкой.