"Чих-пых!": глава "Газпром-медиа" жестко разоблачил главный обман "Битвы экстрасенсов"

Громкое и предельно откровенное заявление высокопоставленного медиаменеджера заставило миллионы россиян по-новому взглянуть на то, что годами происходит на экране главного развлекательного телеканала страны.

Генеральный директор мощнейшего холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров решился на неожидаемый и крайне острый демарш. В свежем выпуске подкаста "Путь в топ с Олесей Нагорной", доступном на платформе Rutube, медиабосс открыто и без купюр выразил свое отношение к легендарному проекту "Битва экстрасенсов", который регулярно выходит на подконтрольном холдингу канале ТНТ.

Жаров сравнил феноменально популярную мистическую передачу с элементарными фастфудом и фальшивой поддержкой, назвав ее "быстрыми углеводами" для человеческой психики.

По мнению главы "Газпром-медиа", в моменты тяжелейших жизненных испытаний люди становятся максимально уязвимыми. Когда рушится брак, происходит болезненный разрыв с любимым человеком или приходит страшное горе — потеря близкого, доведенные до отчаяния граждане ищут легкое спасение. Им хочется верить в чудо, которое решит все проблемы за один миг.

"Люди хотят думать, что с помощью каких-то "чих-пых" все решится. Но так не бывает", — безжалостно отрезвил доверчивую аудиторию Александр Жаров.

Медиаменеджер прямо указал на то, о чем давно шептались в кулуарах телеиндустрии, но предпочитали не говорить во всеуслышание. Все "ясновидящие", "колдуны" и "медиумы", демонстрирующие невероятные способности в эфире, на самом деле являются всего лишь талантливыми или не очень исполнителями. Это обычные артисты, разыгрывающие перед камерами продуманный сценарий.

Однако главная проблема, по словам Жарова, кроется вовсе не в телевизионном шоу, а в том, что происходит после того, как гаснут софиты. Покинув съемочную площадку, вчерашние телезвезды начинают откровенно наживаться на доверии зрителей.

Используя раскрученные и убедительные экранные образы "сильных магов", бывшие участники проекта открывают магические салоны, проводят платные сеансы и выманивают у доведенных до отчаяния людей огромные суммы. Телевизионная слава превращается для них в инструмент конвейерного заработка на чужом горе и доверчивости.