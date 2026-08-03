Прокуратура решила нанести новый сокрушительный удар по блогеру Лерчек

Мечты скандальной королевы марафонов об окончательном возвращении к красивой и беззаботной жизни разбились в один миг.



Бывшая миллиардерша и королева фитнес-марафонов Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек, рано поверила в то, что ее судебные мытарства подходят к концу. Не успела скандальная инфлюенсерша вздохнуть с облегчением после вынесения решения районным судом, как силовики приготовили для нее новый неприятный сюрприз. Вердикт первой инстанции показался надзорному ведомству слишком мягким и снисходительным, поэтому прокуроры намерены пойти до конца.

Представители прокуратуры нацелены обжаловать приговор в Мосгорсуде и добиваться существенного ужесточения наказания. В апелляционном представлении ведомство намерено просить для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно. Но самый болезненный удар силовики планируют нанести по главному источнику ее доходов — социальным сетям. Прокуроры будут требовать увеличить срок запрета на администрирование интернет-ресурсов и продвижение личного бренда с трех до пяти лет.

Для блогерши, вся жизнь и колоссальное состояние которой построены на непрерывном постинге и демонстрации красивой жизни, такой длительный цифровой бан равносилен полной профессиональной гибели. Пять лет вдали от своей многомиллионной аудитории означают неминуемый крах бизнеса. За это время фанаты окончательно забудут о существовании бывшей любимицы, а рекламодатели навсегда вычеркнут ее из своих списков.

Напомним, что весь этот громкий уголовный детектив закрутился вокруг незаконного вывода крупной суммы денег в Объединенные Арабские Эмираты. По версии следствия, финансовые махинации проворачивались по подложным документам. При этом сама Валерия Чекалина продолжает упорствовать и вину в совершении преступления категорически не признает. Однако у судей и прокуроров на этот счет имеются весьма убедительные аргументы.

Еще недавно Лерчек была одной из самых богатых и влиятельных женщин отечественного медиапространства. Она демонстративно транслировала поклонникам свою роскошную жизнь: элитные особняки, россыпи драгоценностей, премиальные суперкары и регулярный отдых на дорогих курортах Дубая. Казалось, что этот поток легких денег не иссякнет никогда. Но сказочный мыльный пузырь с треском лопнул, а на смену гламурным вечеринкам пришли бесконечные и выматывающие допросы.

Теперь судьба скандальной брюнетки целиком и полностью зависит от решения Мосгорсуда. Если апелляционное представление прокуратуры будет удовлетворено, Чекалиной придется попрощаться с надеждами на скорое триумфальное возвращение в социальные сети. Блогерше придется затянуть пояс и смириться с ролью изгоя цифрового мира. Финальная точка в этом резонансном деле будет поставлена совсем скоро.