Ученые онемели от увиденного на Солнце: важнейший ключ к разгадке главных тайн

Уникальный прорыв в исследовании космоса заставил астрономов по всему миру буквально замереть от восторга и затаить дыхание.



Астрономы сумели совершить невозможное и заглянуть в самое сердце нашего светила с небывалой доселе четкостью. Благодаря мощнейшему солнечному телескопу имени Дэниела К. Иноуэ (DKIST), расположенному на Гавайских островах, человечество впервые получило детализированные снимки фотосферы Солнца за всю историю научных наблюдений. Об этом пишет RidLife.

Главным открытием ученых стали гигантские вихревые узоры, бурлящие на раскаленной поверхности звезды. В мире физики эти структуры известны как неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. До сих пор мы могли наблюдать подобные волновые завихрения лишь на Земле — например, в вершинах грозовых облаков. Именно они в свое время вдохновили великого живописца Винсента Ван Гога на создание его знаменитого полотна "Звездная ночь".

Теоретики десятилетиями утверждали, что подобные процессы должны происходить и на Солнце. Однако разглядеть их напрямую не удавалось никому. Четкость полученных кадров просто поражает воображение. Исследователи сумели рассмотреть на поверхности гигантского раскаленного шара объекты размером с небольшой город с расстояния в 150 миллионов километров. Для понимания масштаба: это все равно что попытаться разглядеть крошечного муравья на Земле, находясь от него на расстоянии в 160 километров.

Завораживающие волновые завихрения были зафиксированы на самых границах плазменных "гранул" — гигантских пузырей раскаленного вещества, вырывающихся из недр звезды. Ученые заметили их в непосредственной близости от солнечных пятен и пор. В этих уникальных зонах царит аномальная магнитная активность, которая на время блокирует свободный выход колоссального тепла наружу.

Когда плазма с разной скоростью сталкивается на границах этих магнитных ловушек, рождаются фантастические турбулентные волны. Разрушение этих структур оказывает прямейшее влияние на перераспределение энергии и перестройку мощнейших магнитных полей звезды.

Это открытие — не просто красивая картинка для любителей астрономии, а важнейший ключ к разгадке главных тайн гелиофизики. Теперь ученым предстоит пересмотреть понимание того, как именно происходит нагрев солнечной короны и почему внешняя атмосфера звезды оказывается в сотни раз горячее ее поверхности.

Кроме того, детальный анализ микрофизических процессов поможет людям более точно прогнозировать так называемую космическую погоду. Именно процессы в фотосфере провоцируют мощнейшие солнечные вспышки и гигантские корональные выбросы массы. Внезапные космические штормы способны в считанные минуты вывести из строя орбитальные спутники, нарушить работу систем навигации, сорвать радиосвязь и даже вызвать масштабные блэкауты в энергосетях по всей Земле. Теперь у человечества появился шанс научиться защищать свои технологии заранее.