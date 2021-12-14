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Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

Сотрудники Калининградского зоопарка сняли на видео озорного самца рыси по имени Сатик.
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Многим посетителям зимний сезон в зоопарках кажется скучнее летнего из-за того, что некоторые животные переходят в крытые вольеры, а другие и вовсе впадают в спячку. Впрочем, есть и такие звери, которые только рады появлению новых объектов для игр.

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Так, сотрудники Калининградского зоопарка вылепили из снега в вольере рыси Сатика фигуру медведя. Дикая кошка очень трогательно стала обниматься со своим новым "другом". Впрочем, как признались очевидцы, долго это не продлилась, и уже спустя 15 минут Сатик потерял интерес к столь оригинальной снежной бабе.

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Фото: pixabay.com
Автор: 14 декабря 2021, 17:17 Источник: паблик Калининградского зоопарка в "ВКонтакте" ✓ Надежный источник

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