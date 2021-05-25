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Захваченный в Минске основатель NEXTA вышел на связь

Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение после его задержания в аэропорту Минска.
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Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска встречала целая делегация белорусских силовиков. Можно было предположить, что они будут искать бомбу, ведь именно из-за сообщения о минировании лайнера местные диспетчеры настояли на приземлении именно там. Однако они встречали Романа Протасевича – основателя телеграм-канала NEXTA.

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Попав в руки правоохранительных органов Роман Протасевич пропал. О его местоположении ничего не сообщалось. Более того, появились слухи, что после знакомства с силовиками молодой человек в тяжелом состоянии оказался в больнице. Эти данные опроверг сам основатель NEXTA. "Никаких проблем с сердцем или другими органами у меня нет", – заявил он в видеообращении.

Он добавил, что находится в СИЗО-1 и сотрудничает со следствием. Многие обратили внимание, что Роман Протасевич выглядит скорее как заложник, а свою речь он произносит явно воспроизводя чужой текст, передает телеканал "360". Более того, на теле молодого человека заметны следы, похожие на ссадины.

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Фото: facebook.com/pr0tez / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 09:13 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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