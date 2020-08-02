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Гулящего в лесу под Тверью медведя сняли на видео

В восьми километрах от поселка Спирово в районе деревни Матвеево Спировского района Тверской области очевидцы сняли на видео огромного медведя. Эмоция в тот момент люди сдержать не смогли.
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На опубликованной в Сети записи видно, как людей внимание людей привлекло какое-то шевеление в кустах. Как оказалось, там бродил медведь.

Очевидно это стало после того, как животное поднялось на задние лапы. От вида огромного медведя люди не смогли сдержать эмоций. Однако агрессии лесной обитатель проявлять не стал и ушел с миром.

Автор: 2 августа 2020, 17:53 Источник: 360Тверь.ру ✓ Надежный источник

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