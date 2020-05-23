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Вменяем ли? Захватившего заложников в центре Москвы готовят к экспертизе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 14:00 появились первые новости о том, что неизвестный мужчина, предположительно курьер сервиса по доставке Delivery Club, захватил заложников в одном из московских банков. Спецслужбе удалось задержать захватчика.

Продолжение: Опасающаяся за свою жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной
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Мужчину, взявшего в заложники шесть человек в "Альфа-банке", направят на психологическую экспертизу. Сообщается, что молодой человек задержан спецслужбами и находится в неадекватном состоянии. Такое поведение требует дополнительной проверки и экспертного заключения.

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Ранее стало известно, что мужчина угрожал заложникам и заявлял, что приведет в действие взрывное устройство. По словам захватчика, взрывчатка находилась у него в пакете.

После того, как мужчина высказал свои требования, на место происшествия выехал отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Сотрудникам спецназа удалось произвести штурм и обезвредить захватчика.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего. Следователи продолжают работают на месте ЧП.

Автор: 23 мая 2020, 17:34 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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