Обнародованы требования захватившего заложников в центре Москвы

Сообщение о том, что в центре Москвы происходит ограбление банка, стало громом среди ясного неба. Появились данные о том, что неизвестный мужчина, одетый в униформу сервиса по доставке еды, удерживает взаперти шесть человек.
Теперь же стали известны требования злоумышленника. Он подложил в отделение банка записку со следующими словами в отделение банка записку: "Мне от вас ничего не нужно – только правда".
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