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Захвативший заложников в Москве говорил с матерью незадолго до начала штурма

Захвативший заложников в Москве говорил с матерью незадолго до начала штурма

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Злоумышленник, захвативший помещение банка, в разгар событий успел побеседовать с мамой. Мужчина говорил с родительницей как ни в чем не бывало.
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Злоумышленник, которого предположительно зовут Алексей, находясь один на один с заложником, ответил на телефонный звонок. С захватчиком связалась мать.

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Сюжеты Захват заложников в Москве 23 мая

Мужчина уверил родительницу, что у него все хорошо. "Давай попозже, я занят", – поведал он и сбросил звонок.

Этот эпизод попал на видео. Заложник вел прямую трансляцию с места событий в личном "Инстаграм". Клиент банка сообщил, что пришел закрыть кредит. С собой у него была бутылка вина, ее он хотел вручить сестре, которую не видел много лет. Злоумышленник забрал у заложника алкоголь и распил его.

Фото: https://www.instagram.com/fedor_pimenov/

Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил отделение "Альфа банка". Работники и клиенты организации успели выйти через черный ход. Рядом со злоумышленником остался один заложник. По некоторым данным, мужчина отказался эвакуироваться из здания.

Пока заложник отвлекал злодея разговорами, силовики провели штурм. Захватчика задержали. Во время спецоперации никто не пострадал.

Автор: 23 мая 2020, 18:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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