Силовики взяли штурмом банк с заложниками в центре Москвы

Российские силовики произвели штурм "Альфа банка", где злоумышленник на протяжении длительного времени удерживал заложников. В Сети появились кадры со спасением людей.
Один из заложников вел трансляцию с происходящим в своем "Инстаграме". В опреденный момент зрители могли видеть вооруженных бойцов, которые молниеносно ворвались в отделение.
По имеющимся данным, группа захвата проникла в отделении "Альфы" через черный вход. К счастью, никто не пострадал, передает телеграм-канал Mash.
"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватил неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.— Mash (@mash_breaking) May 23, 2020
Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/sT8viUAlFu
Ранее сообщалось, что неизвестный удерживал взаперти порядка шести человек. Кроме того, он подложил в отделении банка записку, в которой требовал "рассказать ему всю правду".
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