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Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой

Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Темой субботнего дня стало нападение злоумышленника на сотрудников и клиентов московского отделения "Альфа-банка". Теперь стало известно, кто же требовал встречи с Ольгой Бузовой и даже грозился подорвать банк ради своей цели.
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Неадекватный фанат певицы Ольги Бузовой сегодня намеревался устроить взрыв, если ему не организуют встречу с популярной девушкой. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался житель Санкт-Петербурга Алексей Бырышников. Сообщается, что молодому человеку из "Культурной" столицы России 34 года.

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Таким образом злодей и звездная ведущая связаны малой родиной – они оба петербуржцы. Что еще общего между незадачливым преступником и теледивой предстоит выяснить следствию. Сам злоумышленник, по некоторым данным, заявлял, что она "что-то у него украла".

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали грабителя, а Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Напомним, молодой человек ворвался в здание отделения банка с рюкзаком, из которого торчали провода. Преступник утверждал, что у него есть взрывчатка, и он готов ее активировать.

Сама Бузова ранее высказала готовность приехать на переговоры с преступником. После того, как его захватили, она выложила в своем "Инстаграме" видео, на котором поблагодарили браво сработавших правоохранителей, которые сумели оперативно задержать злодея.

Автор: 23 мая 2020, 19:12 Источник: РЕН ТВ

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