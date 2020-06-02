Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой

Алексей Барышников, захвативший отделение банка в Москве более недели назад, попросил прощения у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Слова мужчины журналистам передал адвокат.

23 мая столицу сотрясла новость о захвате заложников в отделении одного крупного банка. Злоумышленник Алексей Барышников требовал в том числе устроить ему встречу с артисткой Ольгой Бузовой. Мужчина утверждал, что теледива "украла у него что-то".

Сейчас Алексей Барышников находится под стражей. По словам адвоката Максима Кичигина, захватчик готов принести извинения Ольге Бузовой. Более того, Алексей может записать свои раскаяния на бумаге.

Также защитник добавил, что на Барышникова заведено уголовное дело по статье о захвате заложников. Алексею грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Защитник арестованного пытается выхлопотать переквалифицирование дела. Адвокат уверен, что его клиент должен проходить по статье о хулиганстве. Максим Кичигин добивается прекращения уголовного преследования.

Отметим, что в момент происшествия Ольга Бузова была готова встретиться со злоумышленником. Артистка очень переживала за жизнь и здоровье заложника Федора Пименова.

Ранее в интервью Пименов рассказывал, что приехал в банк, чтобы закрыть кредит. В какой-то момент в отделение финансовой организации ворвался мужчина, Алексей Барышников, и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Напомним, Пименов оставался рядом со злоумышленником до начала штурма группой захвата. Во время спецоперации никто не пострадал.