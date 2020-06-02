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Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой

Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Алексей Барышников, захвативший отделение банка в Москве более недели назад, попросил прощения у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Слова мужчины журналистам передал адвокат.
прочитано 203 раза

23 мая столицу сотрясла новость о захвате заложников в отделении одного крупного банка. Злоумышленник Алексей Барышников требовал в том числе устроить ему встречу с артисткой Ольгой Бузовой. Мужчина утверждал, что теледива "украла у него что-то".

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Захват заложников в Москве 23 мая

Сюжеты Захват заложников в Москве 23 мая

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сейчас Алексей Барышников находится под стражей. По словам адвоката Максима Кичигина, захватчик готов принести извинения Ольге Бузовой. Более того, Алексей может записать свои раскаяния на бумаге.

Также защитник добавил, что на Барышникова заведено уголовное дело по статье о захвате заложников. Алексею грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Защитник арестованного пытается выхлопотать переквалифицирование дела. Адвокат уверен, что его клиент должен проходить по статье о хулиганстве. Максим Кичигин добивается прекращения уголовного преследования.

Отметим, что в момент происшествия Ольга Бузова была готова встретиться со злоумышленником. Артистка очень переживала за жизнь и здоровье заложника Федора Пименова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ранее в интервью Пименов рассказывал, что приехал в банк, чтобы закрыть кредит. В какой-то момент в отделение финансовой организации ворвался мужчина, Алексей Барышников, и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Напомним, Пименов оставался рядом со злоумышленником до начала штурма группой захвата. Во время спецоперации никто не пострадал.

Автор: 2 июня 2020, 18:06 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Зачем извинение ни ему, ни тупице Бузовой? Все постановка ,к такому финишу все были готовы , главное пиар, дебильной Бузовой Её уже забывают и главное число людей,которые её ненавидят огромное ВОТ и придумал придурок пиар директор эту ерунду Все понятно постановка,а где охрана на этого "грабителя" дрыща? Всех ,<цензура>,подкупили лишь бы Бузову задействовать в эту ерунду и заинтересовать тупорылых поклонников,а то её успехи уже на нулевые Ещё не то придумает голубой пиар директор ,жить за счет дуры не плохо
А сколько вранья было за годы,когда дебилка как бы была на пике? Правда сейчас уже в гов.. превратилась ПОРА ей на заслуженный отдых ,всему приходит логический конец А голубому пиар директору понять про конец легко
Гость
Ответить
Зачем извинение ни ему, ни тупице Бузовой? Все постановка ,к такому финишу все были готовы , главное пиар, дебильной Бузовой Её уже забывают и главное число людей,которые её ненавидят огромное ВОТ и придумал придурок пиар директор эту ерунду Все понятно постановка,а где охрана на этого "грабителя" дрыща? Всех ,<цензура>,подкупили лишь бы Бузову задействовать в эту ерунду и заинтересовать тупорылых поклонников,а то её успехи уже на нулевые Ещё не то придумает голубой пиар директор ,жить за счет дуры не плохо
Гость
Ответить
Сделайте парню психическую экспертизу. Что ж вы его за решетку сразу садите? В карантине может мозг поехал. Звезды и то сходят с ума.
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