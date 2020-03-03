Вскрылась шокирующая правда о Григории Родченкове в деле о допинг-скандале

В ходе исследования документов эксперты поняли, что подписи Григория Родченкова под показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой взяты из другого источника. Об этом сообщила международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак.
Специалисты объяснили происхождение подделок. Подписи под показаниями полностью совпадают, однако сами документы отличаются, передает ТАСС. Судя по всему, изображения извлекли из одного источника и скопировали в документы Международного олимпийского комитета (МОК).
В процессе анализа было установлено, что у документов разные метаданные – размер файлов, версия PDF и прочее. Аналогичные выводы сделали британские почерковеды.
О поддельных подписях Григория Родченкова стало известно 2 марта по итогам первого дня рассмотрения апелляций экс-биатлонисток. Спортивный арбитражный суд потребовал от МОК разъяснений. Организация должна ответить 3 марта.
Напомним, что
в ноябре 2017 года российских спортсменок пожизненно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх-2014 в Сочи отменили. Первопричиной такого решения стала информация, предоставленная WADA
Григорием Родченковым.
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