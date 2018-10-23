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Взрыв в Керчи

Массовое убийство в колледже средь бела дня

Днем 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительны данным, в результате происшествия пострадали порядка 40 человек, погибли по меньшей мере 18 человек.

Очевидцы в подробностях рассказали о случившемся. Предположительно, прогремело два взрыва. По некоторой информации, злоумышленник расстреливал детей без разбора, а после привел в действие неустановленные взрывные устройства.

По факту взрыва в Керчи возбуждено уголовное дело. На месте случившегося работают спасатели, медики и сотрудники спецслужб. Полицейским удалось обнаружить труп злоумышленника.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о теракте в Керчи. На место взрыва выехало руководство республики. Dni.Ru следят за развитием событий.

Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге

Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Родственники Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи, так и не забрали его тело для дальнейшего захоронения. Об этом рассказал источник в медицинских кругах региона.  После трагедии труп убийцы забрали на несколько недель для проведения посмертных экспертиз.

Дебошир Кокорин прячется за телами жертв бойни в Керчи

Дебошир Кокорин прячется за телами жертв бойни в Керчи
Нападающий "Зенита" признался, что раскаивается в своем участии в драках. Также футболист высказался о бойне в Керчи, унесшей жизни 21 человека. По словам Александра Кокорина, он видел потерпевшего, которого избил, на очной ставке.

Путин дал наказ военным после бойни в Керчи

Путин дал наказ военным после бойни в Керчи
Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль за оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняя кровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал и расстрелял своих однокурсников. Путин потребовал от Росгвардии предоставить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Не могут сказать правду: люди в масках после бойни запугали Керчь

Не могут сказать правду: люди в масках после бойни запугали Керчь
В деле о керченской бойне появились некие люди в масках. В соцсетях утверждают, что таинственные сообщники керченского убийцы запугали очевидцев, которые не раскрывают деталей трагедии.  Студенты и преподаватели Керченского политехнического колледжа запуганы.

Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни

Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни
Мать Владислава Рослякова со дня керченской бойни не выходит на работу. Где она находится, коллегам женщины по онкологическому диспансеру неизвестно. В медучреждении заявили, что санитарку Рослякову никто не увольнял. Информацию об исчезновении матери керченского убийцы после бойни подтвердил Игорь Акиншевич, главврач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, в чьем ведении находится керченский филиал.

Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы

Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы
Владислав Росляков, убивший 21 человека и покалечивший около 70, мог быть "разработкой" иностранных спецслужб. Об этом заявил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер, говоря о том, как происходила бойня в Керчи. По словам эксперта, действия керченского стрелка подпадают под схему подготовки низовой агентуры большинства международных террористических организаций.

Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой

Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой
Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек в соцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнему Владиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологи говорят о "синдроме Красной Шапочки". "Синдром Красной Шапочки" – термин в психологии: им специалисты определяют случаи, когда девушки влюбляются в агрессивных мужчин.

Опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи

Полиция все знала: опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи
Сотрудники местного райотдела полиции в Керчи не поверили сообщениям студентов о стрельбе в политехническом колледже. Стражи порядка захлопнули дверь участка перед девушками, которым удалось сбежать от керченского убийцы. Несколько студенток Керченского политехнического колледжа после первого взрыва перелезли через забор и бросились в ближайшее отделение полиции.

На Украине растерзали телеведущую за интервью с "погибшей" в Керчи

На Украине растерзали телеведущую за интервью с "погибшей" в Керчи
Российская журналистка Ольга Скабеева должна попасть во все возможные санкционные списки. Этого требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.  Особое возмущение украинского политика вызвало то, что в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" оказалась девушка, представившаяся именем студентки Керченского политехнического колледжа, которая в действительности погибла.

Ведущая "России 1" извинилась за интервью с "погибшей" в Керчи

Ведущая "России 1" извинилась за интервью с "погибшей" в Керчи
Девушка, представившаяся именем скончавшейся Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа. Ольга Скабеева оправдалась за неприятный казус в спецвыпуске программы "60 минут" от 17 октября про Керчь. Телеведущая объяснила нелепую ситуацию на своей странице в Instagram.

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