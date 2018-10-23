Взрыв в Керчи

Днем 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительны данным, в результате происшествия пострадали порядка 40 человек, погибли по меньшей мере 18 человек.

Очевидцы в подробностях рассказали о случившемся. Предположительно, прогремело два взрыва. По некоторой информации, злоумышленник расстреливал детей без разбора, а после привел в действие неустановленные взрывные устройства.

По факту взрыва в Керчи возбуждено уголовное дело. На месте случившегося работают спасатели, медики и сотрудники спецслужб. Полицейским удалось обнаружить труп злоумышленника.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о теракте в Керчи. На место взрыва выехало руководство республики. Dni.Ru следят за развитием событий.