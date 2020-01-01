Взрыв в Керчи
Убийца не был захоронен
Футболист высказался о страшной трагедии
В России нужно ужесточить контроль над оружием
В деле о керченской бойне появились люди в масках
Рослякову после керченской бойни не увольняли
Эксперт считает, что керченский стрелок мог быть "разработкой" иностранных спецслужб
Девушки признаются в любви "милому мальчишке"
Стражи порядка не поверили сообщениям о стрельбе в колледже
Рада требует внести журналистку в черный список
Ольга Скабеевва оправдалась за казус на своей странице в Instagram