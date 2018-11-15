Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
После трагедии труп убийцы забрали на несколько недель для проведения посмертных экспертиз. Однако родственники так и не явились в морг за ним. "По захоронению нет данных, так как за телом никто не обратился", – сообщил источник.
Он пояснил, что мать организатора керченской бойни сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений. Известно, что женщина работает санитаркой в онкодиспансере Керчи. После трагедии она перестала выходить на работу. Что касается отца Владислава, то он тоже живет в Керчи, но не пришел в морг по неизвестным причинам.
Ранее главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Игорь Акиншевич рассказал, что в день керченской бойни мать Рослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легко ранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сын в колледже, женщина ответила, что Владислав отказался идти на занятия.
Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, затем расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. После этого Росляков покончил с собой.
Телеведущий поговорил начистоту
Супругам разрешено видеться раз в месяц
Певец не смог сдержать смеха
Сегодня, 15 ноября, артист отмечает круглую дату