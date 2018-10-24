На Украине растерзали телеведущую за интервью с "погибшей" в Керчи
Особое возмущение украинского политика вызвало то, что в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" оказалась девушка, представившаяся именем студентки Керченского политехнического колледжа, которая в действительности погибла. На это должны обратить внимание в Евросоюзе и США, уверена Геращенко.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошла трагедия: 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. В это время в прямой эфир из Крыма выходила ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева. Она взяла по телефону интервью у студентки, а позже девушку обнаружили в списке жертв керченского убийцы.
Скабеева пояснила, что список погибших появился через день после передачи. Студентка, которая общалась с телеведущей, жива. Девушка по неизвестным причинам представилась чужим именем напоминает Ura.ru. Однако украинским властям объяснения не требуются.
Не только досадная "накладка" в эфире возмутила украинского депутата. Ранее, по словам Геращенко, "эта отвратительная кремлевская пропагандистка приставала" к украинской делегации в Парламентской ассамблее.
Политик напомнила, что в санкционных списках ЕС и США есть генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а вот Ольгу Скабееву и ее коллег в этот реестр до сих пор не внесли. Тем временем они, по словам Геращенко, "разрушают европейские ценности".
Артистку госпитализировали накануне концертов
У участников коллектива большие проблемы
Откровенное интервью оперной дивы для Андрея Малахова
Телеведущая заявила, что ее неправильно поняли