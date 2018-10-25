Путин дал наказ военным после бойни в Керчи

Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль за оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняя кровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал и расстрелял своих однокурсников.

Путин потребовал от Росгвардии предоставить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Президент дал распоряжение на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

"В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера", – заявил Путин.

Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в здании учебного заведения, а затем открыл огонь по учащимся из помпового ружья. От действий Рослякова 21 человек погиб, более 70 получили ранения.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Не исключено, что Росляков, организовавший атаку на своих одногруппников, изготовил взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественной войны.

тоже зотела бы высказаться. у меня до сих пор в голове не укладывается, как у такого мальчика не было никого рядом, кто мог бы поддержать, изменить его мнение насчён жизни, предотвратить это всё? с первого взгляда и не скажешь, что он был жесток и необщителен.#керченскийстрелок pic.twitter.com/JEfgiUgFcs — химик-механик (@xxjaay9) 19 октября 2018 г.

Помимо версии о кустарном производстве бомбы, следователи также рассматривают версию о влиянии на студента экстремистских группировок, в том числе украинских.

Известно, что у Владислава Рослякова была плохая наследственность: его отец крепко пил, мать состояла в религиозной секте, а сам он был крайне зажатый и недоверчивый. Возможно, что это тоже могло стать причиной, толкнувшей студента на массовое убийство.