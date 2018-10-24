Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой
"Синдром Красной Шапочки" – термин в психологии: им специалисты определяют случаи, когда девушки влюбляются в агрессивных мужчин. Эксперты объясняют такие чувства тем, что женщины, находясь рядом с такими представителями общества, чувствуют себя более защищенными. Влюбившуюся в убийцу и насильника манит животное начало, его темная сторона, отмечают психиатры.
Сегодня в соцсетях появляются записи, где юные дамы жалеют Рослякова, признаются ему в любви. Некоторые пишут, что "помешались" на убийце из Керчи. Есть и те, кто хотел бы помочь Владиславу, "поговорить по душам", чтобы тот не доводил задуманное преступление до конца.
Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении: он взорвал бомбу, расстрелял 20 студентов и преподавателей колледжа, после чего покончил с собой. По одной из версий, главной целью убийцы была директор учреждения Ольга Гребенникова, покинувшая колледж за несколько минут до трагедии.
"Все эти записи не означают симпатии к этому молодому человеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-то шокирующее. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из 100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают", – заявила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова.
По ее словам, еще одним фактором "влюбленности в плохих мальчиков" может стать перенесенная в детстве травма. Таких неблагополучных дам, создающих кумиров из убийц, к сожалению, немало. Специалист подчеркивает, что на подобные записи все же надо обращать внимание. Лучше перестраховаться, чем пустить дело на самотек.
Артистку госпитализировали накануне концертов
Чем занималась чиновница до МИДа
Актриса заверила, что диета ни при чем
О страшном диагнозе стало известно недавно