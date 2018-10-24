Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой

Керченский убийца стал предметом восхищения юных девушек в соцсетях. В своих записях поклонницы признаются в теплых чувствах к 18-летнему Владиславу Рослякову, застрелившему более 20 студентов политеха. Психологи говорят о "синдроме Красной Шапочки".

"Синдром Красной Шапочки" – термин в психологии: им специалисты определяют случаи, когда девушки влюбляются в агрессивных мужчин. Эксперты объясняют такие чувства тем, что женщины, находясь рядом с такими представителями общества, чувствуют себя более защищенными. Влюбившуюся в убийцу и насильника манит животное начало, его темная сторона, отмечают психиатры.

Сегодня в соцсетях появляются записи, где юные дамы жалеют Рослякова, признаются ему в любви. Некоторые пишут, что "помешались" на убийце из Керчи. Есть и те, кто хотел бы помочь Владиславу, "поговорить по душам", чтобы тот не доводил задуманное преступление до конца.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении: он взорвал бомбу, расстрелял 20 студентов и преподавателей колледжа, после чего покончил с собой. По одной из версий, главной целью убийцы была директор учреждения Ольга Гребенникова, покинувшая колледж за несколько минут до трагедии.

"Все эти записи не означают симпатии к этому молодому человеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-то шокирующее. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из 100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают", – заявила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова.

По ее словам, еще одним фактором "влюбленности в плохих мальчиков" может стать перенесенная в детстве травма. Таких неблагополучных дам, создающих кумиров из убийц, к сожалению, немало. Специалист подчеркивает, что на подобные записи все же надо обращать внимание. Лучше перестраховаться, чем пустить дело на самотек.