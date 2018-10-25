Дебошир Кокорин прячется за телами жертв бойни в Керчи

Нападающий "Зенита" признался, что раскаивается в своем участии в драках. Также футболист высказался о бойне в Керчи, унесшей жизни 21 человека.

По словам Александра Кокорина, он видел потерпевшего, которого избил, на очной ставке. Спортсмен отметил, что они "нормально поговорили" и мужчина якобы настроен на мировую. Упомянул футболист и массовое убийство в керченском колледже.

"Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", – цитирует Кокорина "Московский Комсомолец". По словам спортсмена, его поддерживают болельщики.

Судя по всему, Кокорин попытался неким образом "прикрыться" трагедией. Возможно, подумал, что на фоне взрыва в Керчи их дебош с Павлом Мамаевым отойдет на второй план.

Как писали Dni.Ru, Кокорин и Мамаев 8 октября устроили в столице две драки. Футболисты избили водителя ведущей Первого канала, затем – чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Возбуждены три уголовных дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Напомним, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил бойню в здании учебного заведения. Преступник взорвал несколько самодельных бомб, а затем стал расстреливать учащихся и преподавателей. Позже виновник трагедии покончил жизнь самоубийством.

