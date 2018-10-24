Полиция все знала: опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи
Несколько студенток Керченского политехнического колледжа после первого взрыва перелезли через забор и бросились в ближайшее отделение полиции. Однако стражи порядка не поверили рассказам девушек и выгнали их из участка. Эту информацию, опубликованную студентом из Санкт-Петербурга Даниилом Пятковым, активно тиражируют украинские СМИ.
"Рассказали, что в политехе слышали взрывы и стрельбу, а там им не поверили и закрыли двери прямо перед лицом. Так и живем", – рассказал автор поста.
Тем временем стало известно, что у керченского убийцы обнаружился тайный аккаунт в соцсети. Владислав Росляков использовал его, чтобы посещать закрытые паблики, в которых обсуждались способы изготовления оружия и взрывчатки, а также тактика боя. Кроме того, 18-летний студент подписывался на сообщества, посвященные убийствам и маньякам.
Был у Рослякова и аккаунт в Telegram. В этом мессенджере вместо аватара студент использовал фото украинского маньяка Анатолия Оноприенко – преступник с 1989 по 1996 год убил 52 человека.
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 октября 2018 г.
наша служба и опасна и трудна
Автор из Питера,учится в политехе
суть поста,это правда,не меняет pic.twitter.com/9hqqasm88i
17 октября четверокурсник пришел в колледж с помповым дробовиком и самодельным взрывным устройством. В результате устроенной им бойни погиб 21 человек, свыше 50 получили ранения, напоминает Ura.ru.
Следствие предполагает, что у Рослякова было психическое заболевание. Специалисты проводят посмертную психиатрическую экспертизу керченского убийцы.
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