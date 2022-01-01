Столкновение поездов в Подмосковье

Ространснадзор обнародовал данные по катастрофе поездов в Подмосковье
Потерявшие трудоспособность граждане также получат компенсации
Бабушка накрыла собой внучку при крушении поездов, сохранив ей жизнь
Несколько пассажирских поездов идут с задержкой в 3-4 часа из-за аварии в Подмосковье
Пассажиры сообщают о давке на платформах пригородных поездов
В поезде Москва – Кишинев в момент крушения находились 394 пассажира
На данный момент известны имена 19 пострадавших в результате столкновения поездов
Машинист пассажирского поезда пытался избежать столкновения
По разным данным, погибли от четырех до девяти, пострадали до 45 человек
Поезд перевозил груз автомобильного концерна Renault